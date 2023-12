Salernitana-Napoli Primavera, nuova delusione per gli azzurrini: il risultato

Napoli Primavera in difficoltà, 6 punti nelle ultime 5 partite: la gara contro la Salernitana porta gli azzurri fuori dalla zona playoff

La scorsa stagione il Napoli Primavera, guidato da Frustalupi, ora tornato a svolgere il ruolo di vice allenatore di Mazzarri, è retrocesso in Primavera 2. Non un bel risultato per il club campione d’Italia. Dopo tre pareggi di fila il Napoli la scorsa giornata è tornato alla vittoria, contro il Benevento. Ci si aspettava quest’oggi una conferma dai ragazzi di mister Tedesco, in un match sentito come quello contro la Salernitana, che però non è arrivata.

Salernitana-Napoli Primavera: il risultato del match

Gli azzurrini sono stati sconfitti 1-0 allo Stadio Volpe di Salerno. Un match equilibrato nel primo tempo, che nonostante le tante occasione non ha portato a nessuna rete.

Poi nel secondo tempo il cambio di marcia. All’incirca al quindicesimo minuto della ripresa, Fusco anticipa l’estremo difensore azzurro Turi e sigla il gol dell’1-0. Il Napoli ha avuto anche l’opportunità di pareggiare con Borriello e Vigliotti, negli ultimissimi scampoli di partita, ma non si è riusciti a trovare la rete del pareggio.

Di seguito la formazione degli azzurri, pubblicata sul sito ufficiale del club: