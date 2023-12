Report da Castel Volturno, allarme per un azzurro: “Non si è allenato”

Un azzurro non si è allenato questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno: a confermarlo, dopo le notizie trapelate in mattinata, è il club azzurro con un comunicato.

Il Napoli prepara la sfida contro l’Inter, in programma per domenica allo stadio Diego Armando Maradona. Un ulteriore snodo cruciale per la stagione dei partenopei, coinvolti in un vero e proprio tour de force dal momento in cui è tornato sulla panchina del club azzurro Walter Mazzarri.

Il tecnico toscano ha dovuto far fronte subito con il doppio stop targato Mario Rui-Olivera, entrambi ai box per infortunio. In queste ore, l’emergenza sulle fasce potrebbe acuirsi ancora di più. Infatti Alessandro Zanoli, stando a quanto dichiarato dal club partenopeo nel consueto report quotidiano, non si è allenato per pubalgia.

Report Napoli, il comunicato su Zanoli

Il Napoli quest’oggi si è ritrovato al Konami Training Center di Castel Volturno per prepararsi al match contro l’Inter del tecnico Simone Inzaghi.

Alla seduta odierna, stando a quanto confermato dalla SSC Napoli sul suo sito ufficiale, non vi ha preso parte Alessandro Zanoli a causa di una lombalgia. C’è da capire, dunque, se questo problema lo limiterà in vista della sfida di sabato o se l’esterno sarà comunque arruolatile: le prossime ore, insomma, saranno quelle decisive a tal riguardo.