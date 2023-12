Prestito con diritto di riscatto, il Napoli ha individuato il primo colpo per gennaio

Operazione rilancio in campo, ma non solo, il Napoli inizia a muoversi anche nei meandri del calciomercato con gennaio ormai prossimo.

Ora è tempo del campo, unico e solo giudice supremo del calcio. Il Napoli, dopo aver sbancato il Gewiss Stadium di Bergamo, si appresta infatti ad affrontare tanti altri scontri diretti, i prossimi due contro Inter e Juventus per dirla tutta.

Nello specifico, i novanta minuti di domani potrebbero permettere a Walter Mazzarri di rendersi protagonista di un “piccolo miracolo”, recuperando ben cinque punti nel giro di soli 7 giorni sulla capolista, al momento del suo arrivo distante 10 lunghezze.

Sarà ovviamene una impresa ardua, i campioni d’Italia sono un team forte, probabilmente fortissimo, ma alla sua terza stagione sulla panchina dell’Inter, la sensazione è che Simone Inzaghi abbia trovato la quadra, conducendo fino ad ora un campionato quasi perfetto, che vede Lautaro e compagni meritatamente al primo posto.

Campo e mercato: il Napoli sa cosa vuole a gennaio

Se la giocherà con Victor Osimhen il Napoli, che potrà finalmente contare sul suo giocatore migliore dal primo minuto, a distanza di ben cinquantasei giorni dall’ultima apparizione nell’undici iniziale del nigeriano. Andava in scena al Maradona Napoli – Fiorentina, forse la prima sliding door della sfortunata esperienza di Rudi Garcia sotto l’ombra del Vesuvio, costata il quasi esonero del francese, rimandato a posteriori solamente di un mese.

Osimhen ha una voglia matta di tornare al goal, che non ha ancora trovato in questi primi spezzoni con Atalanta e Real Madrid, pur riuscendo ad essere decisivo a Bergamo, dove allungandosi era riuscito a fornire l’assist per l’1 a 2 finale ad Elmas.

Sull’out mancino, nel quartetto difensivo composto da: Di Lorenzo, Rrahmani e Natan, dovrebbe invece esserci ancora Juan Jesus, anche se la candidatura di Zanoli non resta per il momento totalmente escludibile. Proprio La Gazzetta dello Sport, ha analizzato a fondo la questione terzino sinistro. Secondo la rosea, ci sarà da stringere i denti sino al termine del 2023 a causa degli infortuni occorsi ad Olivera e Mario Rui.

Il Napoli non intende optare per uno svincolato che necessiterebbe comunque di tempo per entrare in condizione, ma allo stesso tempo, per non forzare i tempi di recupero dei calciatori, soprattutto di Olivera, avrebbe deciso di intervenire a gennaio su quella zona di campo. Non fa nomi il noto quotidiano sportivo, specificando che però l’intenzione della società di De Laurentiis sarebbe quella di fiondarsi su un nome giovane ma non troppo, di caratura internazionale e possibilmente da prendere in prestito con diritto di riscatto.

Un compito non semplice, che il patron della FilmAuro affiderà al d.s Meluso e al suo scouting, capeggiato da Maurizio Micheli.