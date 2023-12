L’ex azzurro si è espresso riguardo il prossimo big match Napoli-Inter, che andrà in scena domani allo Stadio Diego Armando Maradona

Il Napoli di Mazzarri è atteso da una supersfida, contro l’Inter di Inzaghi prima in classifica. L’ultimo testa a testa alla fine della scorsa stagione, a scudetto, quando il Napoli campione d’Italia ha battuto i nerazzurri 3-1. A decidere quel match Anguissa, Di Lorenzo con uno splendido gol dalla lunga distanza e il primo gol in Serie A di Gianluca Gaetano. L’ultima vittoria dell’Inter risale invece al 2020. In ogni caso, si tratterà di un crocevia importante per le rispettive stagioni delle due squadre.

Si tratta anche della gara dei grandi ex, come l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri. Ex come Goran Pandev, che alla vigilia della gara ci ha tenuto a esprimere la sua opinione.

Le dichiarazioni di Pandev

Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’attaccante macedone ha toccato vari temi, tra i quali il paragone tra i due attaccanti più chiacchierati della Serie A, Osimhen e Lautaro: “Sono i più forti della Serie A. Spero che l’argentino possa chiudere la stagione da capocannoniere, perché lo merita. Ha un atteggiamento da capitano vero, la fascia lo ha rinvigorito. Sono entrambi campioni, Victor lo ricorderà a tutti adesso che rientra”.

Infine, un parere sulla lotta scudetto: “Beh, direi che i nerazzurri sono davanti a tutti in termini di organico. E puntare tutto sullo scudetto, per centrare la seconda stella, non sarebbe così sbagliato. Attenzione come al solito alla Juventus: non avere impegni europei è un vantaggio che potrà rivelarsi determinante. Napoli e Milan restano in corsa, almeno per ora”.