Marino senza dubbi: “Il Napoli ha un difetto”, poi l’attacco a Garcia

La vigilia di Napoli-Inter è stata caratterizzata dalle dichiarazioni di Pierpaolo Marino. Forti le parole ad opera dell’ex dirigente azzurro.

A caratterizzare la vigilia di Napoli-Inter, ecco arrivare le dichiarazioni ad opera di Pierpaolo Marino. L’ex dirigente del Napoli è infatti intervenuto tramite parole abbastanza forti rilasciate al quotidiano La Stampa, sugli azzurri ed in particolare sulla figura di Meret. Stoccata abbastanza pesante anche nei confronti di Rudi Garcia.

Marino incita il Napoli, poi la frecciatina a Garcia

Intervenuto al quotidiano La Stampa, l’ex dirigente azzurro Marino ha caricato molto il Napoli in vista del delicatissimo match contro l’Inter. “Il Napoli è una squadra fortissima, ha dimostrato di essere di alto livello“, le dichiarazioni iniziali, susseguite sin da subito dal duro attacco per Garcia. “Non mi sorprende che con Garcia sia andata a finire così. L’ho sempre ritenuto un bluff, anche ai tempi di Roma. Per il nostro calcio è inadatto“, il duro commento di Marino.

Quest’ultimo si è quindi cimentato nell’analisi di un’altra perplessità nei confronti di questo Napoli, ovvero il ruolo del portiere e la figura di Alex Meret. “Credo che gli azzurri possano ambire ad un portiere più forte. Ho qualche dubbio su Meret, ma senza esagerare“, la sentenza di Marino, che ha concluso il tutto ribadendo il proprio pensiero in merito alla lotta Scudetto. “Troppo presto per eleggere una favorita. Credo che l’Inter abbia una rosa forte ma è anche vero che il Napoli ha pagato la penalizzazione del tecnico. Mazzarri sta però mettendo apposto l’ambiente e tante cose possono succedere“, la previsione e l’auspicio di Marino.