L’Italia scopre nei sorteggi quelle che saranno le avversarie nel girone agli Europei. La Nazionale guidata dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha staccato il pass per Germania 2024 contro l’Ucraina.

Quali sono le avversarie dell’Italia per gli Europei? La Nazionale di Luciano Spalletti conosce finalmente le avversarie abbinate nel girone in vista di Germania 2024. Un sorteggio potenzialmente temibile per gli azzurri, che hanno l’obbligo quantomeno di tentare a difendere il titolo di campione in carica.

Euro 2024: le fasce dei gironi

Non un sorteggio tranquillo quello che l’Italia si trova ad affrontare: la Nazionale azzurra è infatti in quarta fascia, con la possibilità di poter trovare nel proprio raggruppamento squadra di rilievo.

Di seguito, le fasce in vista del sorteggio:

Fascia 1 : Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra Fascia 2: Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania, Austria

Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania, Austria Fascia 3: Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca

Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca Fascia 4: Italia, Serbia, Svizzera, Vinc. Playoff Lega A (Galles, Finlandia, Polonia, Estonia), Vinc. Playoff Lega B (Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda), Vinc. Playoff Lega C (Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan)

Il sorteggio LIVE

Tra poco, la Nazionale Italiana scoprirà le sue avversarie nei prossimi campionati europei. Di seguito, il sorteggio in tempo reale del girone degli azzurri dell’ex Napoli Spalletti: