Doppio ospite speciale al Maradona: l’annuncio fa scatenare tutta Napoli

Per Napoli-Inter, domenica al Maradona ci saranno due special guest d’eccezione: i tifosi hanno accolto con gioia la notizia

Domenica sera andrà in scena il big match della quattordicesima giornata Napoli-Inter. Gli azzurri di Walter Mazzarri, nel bel mezzo di un tour de force non da poco, hanno la possibilità di riaprire la lotta scudetto. Infatti la Juventus ha vinto, negli ultimissimi scampoli di partita, contro il Monza allo Stadium e si è portata momentaneamente in testa alla classifica di Serie A. Con una vittoria il Napoli accorcerebbe le distanze dalla vetta, portandosi a meno cinque punti dall’Inter secondo e a meno sei punti dalla Juve capolista.

Dunque, un match sicuramente da non perdere. I tifosi azzurri hanno preso d’assalto i tagliandi messi in vendita, manca davvero poco al sold out. Al momento la piattaforma TicketOne offre disponibilità solo per poche centinaia di posti, nelle tribune (Posillipo e Nisida), ma è possibile che nelle prossime ore anche gli ultimi tagliandi vengano acquistati. Dunque, grande accoglienza per il ritorno di Mazzarri sulla panchina del Maradona, da nuovo allenatore del Napoli, dieci anni dopo dall’ultima volta, tra l’altro contro una sua ex squadra, in un match dalla tale importanza.

Ospiti d’eccezione al Maradona: di chi si tratta

Inoltre quest’oggi il Napoli ha annunciato che, i tifosi presenti potranno assistere, prima dell’inizio del match, al dj set di Luigi Madonna, affiancato dallo storico speaker azzurro Decibel Bellini. Dj di fama internazionale, icona della techno e originario di Caserta. Negli anni ha condiviso la console con dj del calibro di Joseph Capriati.

Un primo ospite d’eccezione è stato annunciato, ma i tifosi del Napoli si aspettano al Maradona anche un’altra sorpresa. Negli scorsi giorni anche Lorenzo Insigne ha fatto sapere di voler presenziare al Maradona domenica sera.

“Sarò allo stadio a vedere i ragazzi”, ha detto qualche giorno fa a Radio Kiss Kiss Napoli. In attesa di conoscere qualcosa in più sul suo futuro, Insigne ha voglia di riassaporare l’aria di casa, nello stadio che lo ha cresciuto.

L’esperienza in Canada non sta avendo affatto gli effetti sperati. Il Toronto è arrivato ultimo in classifica, Insigne non ha inciso particolarmente e per questo motivo starebbe seriamente pensando di ritornare a giocare in Italia. Per ora solo ipotesi, ma squadre come la Lazio di Sarri o la Fiorentina l’avrebbero individuato come possibile rinforzo, già per il prossimo mercato di gennaio.