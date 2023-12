Dal Napoli all’Inter a costo zero: il giornalista svela tutto, l’affare

Asse Napoli-Inter, nasce la possibilità di un affare sorprendente tra le due squadre: può arrivare a parametro zero in estate

Domani sera Napoli e Inter si affronteranno, nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona, in quello che è il big match della quattordicesima giornata di Serie A. Una sfida che potrebbe riaprire la lotta scudetto, finora riservata solo a Inter e Juventus. Inoltre, si tratterà del ritorno di Walter Mazzarri a Napoli, da neo allenatore degli azzurri, dinanzi ai propri tifosi dieci anni dopo dall’ultima volta. Il mister toscano giocherà la sua prima partita in casa contro una sua ex squadra, l’Inter, che ha allenato nella stagione 2013-14, fino all’esonero nel novembre 2014.

Le due squadre, nelle scorse settimane, sono state accomunate anche da frequenti voci di mercato, Zielinski in primis. Il polacco è in scadenza a fine anno, anche se dopo i ripetuti rifiuti all’Arabia Saudita quest’estate si pensava si fosse arrivati ad un accordo, e pare che Marotta abbia messo gli occhi su di lui. I nerazzurri non sono l’unica squadra sul centrocampista del Napoli. Anche la Juventus, dell’ex ds azzurro Cristiano Giuntoli, ha fiutato il colpo. Nel caso in cui non rinnovasse, dal 1 gennaio potrà già firmare con un nuovo club. Intanto, pare ci sia un nuovo intrigo di mercato, che coinvolge Inter e Napoli.

Calciomercato Napoli, l’Inter ha messo gli occhi su di lui: di chi si tratta

Stando a quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi infatti, Zielinski non è il solo giocatore del Napoli osservato da Marotta. Anche Alex Meret, anche lui in scadenza, è finito sul taccuino della dirigenza nerazzurra. “Capitolo portieri: è stato offerto Meret, che è in scadenza con il Napoli. C’è un’altra possibilità: Meslier del Leeds, ex Under 21 francese”, ha detto Barzaghi in live sul suo canale YouTube ai tifosi che gli hanno chiesto della situazione portieri in casa Inter.

Dunque, l’interesse per Meret potrebbe essere scaturito dal fatto che l’Inter è alla ricerca del portiere del futuro. Quest’estate è arrivato Sommer, dopo gli addii di Handanovic e Onana. Lo svizzero però, seppur molto affidabile, ha 34 anni. Quest’estate il programma dei nerazzurri era quello di affiancargli un giovane promettente, come Trubin, ma non si è arrivati ad un accordo. Quindi si è virato su Audero. A questo punto potrebbe presentarsi l’occasione Meret a parametro zero, come prossimo portiere titolare, che magari per qualche stagione sarà costretto a giocare all’ombra di Sommer. Per ora solo un ipotesi, ma si attendono sviluppi nei prossimi mesi.