“Colpo a sorpresa”: da Roma sicuri, l’annuncio sull’ex Napoli

Primi botti di calciomercato. Il club ha messo gli occhi su un beniamino dei tifosi del Napoli, la trattativa può chiudersi: tutti i dettagli

Manca oramai un mese all’inizio della sessione di calciomercato invernale di gennaio. Oltre al consueto lavoro di campo, le dirigenze dei club di Serie A sono già al lavoro per programmare il mercato, individuando eventuali rinforzi per le rose già a disposizione dei rispettivi tecnici. Non ci si aspettano grandi colpi a gennaio, ma solitamente si va a puntellare la rosa in quei ruoli che, magari per molteplici infortuni, sono carenti numericamente. Ad esempio il Napoli, che si trova in emergenza sulla fascia sinistra a causa degli infortuni di Olivera e Mario Rui, non è da escludere che intervenga sul mercato in quel ruolo.

Negli anni il ruolo del terzino sinistro è stato, in un certo senso, una croce nera per il Napoli, sotto il punto di vista degli infortuni. A partire da Faouzi Ghoulam, che con Sarri ha dimostrato di essere tra i terzini più forti e completi d’Europa, poi fermato da una serie infinita di gravi infortuni. La catena di sinistra degli azzurri di mister Sarri era il vero punto di forza, triangolazioni e sovrapposizioni continue, che hanno favorito i tanti gol di Higuain, ad esempio. Tuttavia, il terzino algerino dopo gli infortuni non è mai riuscito a raggiungere nuovamente quei livelli di forma.

Ghoulam, nuova possibilità in Serie A: l’indiscrezione di mercato

L’algerino ha lasciato Napoli nell’estate del 2022 alla scadenza del suo contratto dopo ben 8 anni e mezzo, tra il rimpianto di tutti. Rimasto senza contratto, si è accasato all’Angers, in Francia. Poi, la scorsa estate, l’approdo in Turchia, all’Hatayspor. Ora, pare si sia aperta una nuova possibilità per lui in Serie A.

Infatti, stando a quanto riportato da ilRomanista, la Roma avrebbe preso in considerazione l’acquisto di Ghoulam come opzione low-cost per la fascia sinistra.

La squadra di Mourinho, sin dall’inizio della stagione è alquanto in difficoltà numericamente su quella fascia. Zalewski non sta convincendo a pieno, Spinazzola invece è alle prese con i continui stop per infortunio.

Inoltre, l’esterno italiano andrà in scadenza a fine anno, per questi motivi i giallorossi si stanno guardando intorno. Il profilo di Ghoulam è piuttosto apprezzato poiché con lui si potrebbe puntare su un calciatore estremamente professionale, di sicuro affidamento (infortuni permettendo) e che già conosce bene il campionato. Al momento però si tratta solo di un’ipotesi di mercato.