Annuncio di Geolier sui social: fan in delirio

L’annuncio di Geolier manda in tilt i social: i suoi fan sono letteralmente impazziti dopo il post del noto rapper napoletano.

La città di Napoli vive di una cultura ultramillenaria, Napoli è musica, arte, poesia, letteratura e tanto altro. A proposito di musica, sono tantissimi gli artisti napoletani che hanno avuto successo nell’intero ambito musicale italiano grazie alle loro canzoni. Dai grandi della musica classica napoletana come Roberto Murolo, Renato Carosone, Enrico Caruso, Sergio Bruni, passando per Pino Daniele, Nino D’Angelo e Massimo Ranieri fino ad arrivare al più recente Gigi D’Alessio.

La musica però sta cambiando, il mondo si evolve e ora uno dei generi più ascoltati nel nostro paese è sicuramente il rap. Ma anche in questo caso è Napoli a farla da padrone. Infatti, il noto rapper napoletano Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, ha appena raggiunto un traguardo storico: il suo ultimo album “Il Coraggio dei Bambini” è il disco più ascoltato dell’anno in Italia sulla piattaforma Spotify.

Il successo di Geolier è sotto gli occhi di tutti, sono tantissimi i giovani napoletani a vedere in lui l’artista di riferimento. L’esempio sono le tre date dello scorso aprile al Teatro Palapartenope (palazzetto situato nel quartiere Fuorigrotta) andate sold out in pochissime ore. Ma il prossimo concerto a Napoli sarà in una location da far impazzire: lo Stadio Diego Armando Maradona.

Annuncio di Geolier: sarà concerto al Maradona

Nella giornata di ieri, Geolier ha pubblicato un video di pochi secondi sul proprio profilo Instagram in cui vengono proposte delle immagini di quattro città italiane: Napoli, Roma, Milano e Messina. Mentre per Milano e Roma sono state usate immagini del Duomo e del Colosseo, per Napoli è stata fatta la scelta dello stadio Diego Armando Maradona. Una scelta che appunto potrebbe non è stata casuale.

Nei commenti molti infatti hanno ipotizzato a un concerto nella casa del Napoli, squadra di cui lo stesso Geolier è tifosissimo. Altri invece hanno dubitato di questa ipotesi, proprio per la scelta di non usare lo stadio Olimpico e San Siro per Roma e Milano. Ma il sogno di Geolier è sempre stato quello di cantare nello stadio della sua squadra del cuore. La descrizione del video parlava di un annuncio che sarebbe arrivato alle ore 16 di oggi, ma il tutto è stato anticipato: Geolier canterà al Maradona, è ufficiale.

Con un post pubblicato su Instagram, Geolier ha annunciato le quattro date che si terranno la prossima estate: 15 giugno allo stadio Scoglio di Messina, 22 giugno al Maradona, 28 giugno al Rock in Roma e il 6 luglio alla Fiera Milano Live.

Alle ore 16 saranno messi in vendita i biglietti su TicketOne: con ogni probabilità il Maradona andrà sold out in pochissime ore.