Annuncio da brividi del calciatore del Napoli: emoziona tutti sui social

Splendida notizia per il calciatore del Napoli. L’annuncio è da brividi, con miriadi di tifosi azzurri emozionatisi d’innanzi all’evento.

Se domenica 3 dicembre verrà rappresentato dallo svolgersi del big match di giornata tra Napoli ed Inter, sabato 2 dicembre è stato invece caratterizzato da un sorprendente annuncio arrivato all’ombra del Vesuvio. Protagonista, un calciatore azzurro e la propria compagna, che hanno da poco annunciato di aspettare un bambino via social. Una splendida notizia, accolta nel migliore dei modi da amici e parenti della coppia nonché dai tifosi del Napoli, con il tutto che ha reso quindi più lieta l’attesa della grande sfida per Giacomo Raspadori.

Raspadori papà, l’annuncio della compagna su Instagram

Il pre Napoli-Inter si è rivelato essere il più dolce possibile per un particolare calciatore del azzurro. Trattasi di Giacomo Raspadori, colpito da uno degli annunci più belli che possano esserci. La compagna dell’attaccante, Elisa Graziani, ha infatti annunciato al pubblico la propria gravidanza attraverso un commovente post su Instagram. In esso sono infatti raffigurate le mani di Raspadori, della Graziani nonché la zampa del cagnolino della coppia, d’innanzi alla foto di un’ecografia.

“Ogni giorno insieme è un regalo che ci stai donando e noi siamo qui col cuore a mille che ti aspettiamo. Presto in 3, anzi in 4“, quanto scritto dalla dolce Elisa, che ha dunque inequivocabilmente confermato la propria dolce attesa. Stando a quanto è possibile notare dal post, trattasi di una news abbastanza fresca, dunque bisognerà attendere ancora qualche mese per stabilire se Raspadori Jr. sarà un maschietto oppure una femminuccia. Non hanno invece tardato ad arrivare tutti i commenti d’auguri per la coppia, che hanno letteralmente intasato il contenuto social. Oltre 1.000 sono stati infatti i messaggi rilasciati sotto la foto postata da Elisa Graziani, con numerosi tifosi del Napoli protagonisti di essi.

Presenti quindi molti messaggi anche da parte di attuali o ex compagni di squadra di Raspadori. Tra i commenti è infatti possibile scrutare quello di Zanoli nonché quello di Gollini, con presenza anche dell’ex Napoli Vlad Chiriches, con cui l’attaccante ha giocato con la maglia del Sassuolo. Messaggio d’augurio quindi anche da parte del noto attore napoletano Salvatore Esposito e di Thessa Lacovich, moglie di Manuel Locatelli e grande amica della coppia. Insomma, tutti ma proprio tutti hanno mostrato il proprio affetto nei confronti di Giacomo Raspadori ed Elisa Graziani in seguito a tale notizia. E chissà che l’azzurro non possa suggellare il tutto con una rete contro l’Inter da dedicare proprio alla futura prole.