Svincolato accostato al Napoli, è stato accusato di violenza sull’ex fidanzata

Accostato al Napoli pochi giorni fa dopo l’infortunio di Mathias Olivera, lo svincolato è stato denunciato dall’ex fidanzata per violenza.

Il Napoli sembra in netta ripresa. Gli azzurri sembrano aver assorbito bene il cambio in panchina. La squadra, evidentemente, non riusciva più ad intendersi con Rudi Garcìa. Il rapporto con Walter Mazzarri, invece, sembrerebbe iniziato sotto una buona stella. Emblematico l’abbraccio del Santiago Bernabeu al momento del gol del 2-2 firmato da Frank Anguissa. In quell’occasione, è stato proprio il centrocampista numero 99 del Napoli ad abbracciare per primo il tecnico di San Vincenzo. Oltre ad un’unità ritrovata nello spogliatoio tra la squadra, il tecnico e l’intero staff, il Napoli è tornato su buoni livelli.

Al debutto di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, gli azzurri hanno trovato una vittoria importantissima in campionato. Il Napoli, infatti, ha vinto il primo big match della stagione. Al Gewiss Stadium di Bergamo, il Napoli ha battuto per 2-1 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. In occasione del match contro i nerazzurri, il Napoli ha dimostrato di essere una squadra capace di non arrendersi mai. Le difficoltà nel corso dei novanta minuti ci sono state, ma il Napoli non si è mai perso d’animo e con l’ingresso in campo di Victor Osimhen è riuscito a creare nuovi pericoli dalle parti di Marco Carnesecchi.

Il lavoro di Walter Mazzarri, però, è ancora lungo. Il Napoli, infatti, deve migliorare ancora dal punto di vista difensivo. La linea di difesa è tornata a giocare alta come accadeva lo scorso anno, ma manca ancora un po’ di precisione nelle chiusure e nelle marcature. Il gol subito del 2-1 contro il Real Madrid non ha mostrato certamente gli aspetti migliori della difesa azzurra.

Accostato al Napoli: arriva la denuncia per violenza sull’ex fidanzata

Ad aggravare ulteriormente la situazione difensiva del Napoli è certamente l’emergenza sulla fascia sinistra. Dopo che Mario Rui si è infortunato in occasione di Empoli-Napoli, contro l’Atalanta è arrivato l’infortunio anche per Mathias Olivera. Fortunatamente, l’uruguaiano starà fermo solo un paio di mesi. Inizialmente lo stop sembrava molto più grave.

Quest ha scongiurato la possibilità che il Napoli vada ad investire sul mercato degli svincolati. In un primo momento, sembrava che gli azzurri potessero sondare questa possibilità e sono stati diversi i nomi accostati al Napoli.

In particolare, c’è stato quello di Nico Schulz ex terzino del Borussia Dortmund. Stando a quanto riporta la Bild, pare che nelle ultime ore sia stata formalizzata una denuncia a suo carica da parte della procura di Dortmund. I capi d’accusa sarebbero tre per gravi lesioni personali nei confronti dell’ex fidanzata. I fatti risalirebbero al periodo da marzo ad agosto del 2020.