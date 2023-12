Rivoluzione Mazzarri, pronta una mossa a sorpresa per Napoli-Inter

Walter Mazzarri pensa ad una mossa a sorpresa per sorprendere Simone Inzaghi in vista di Napoli-Inter di domenica sera.

Il Napoli prosegue il suo tour de force. L’impatto per Walter Mazzarri, infatti, non è stato certamente dei più semplici. Il tecnico toscano ha dovuto affrontare al debutto sulla panchina azzurra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nonostante abbia avuto la sosta a disposizione per insediarsi a Castel Volturno, il tecnico di San Vincenzo non ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione. Erano ben 12, infatti, gli azzurri impegnati con le proprie Nazionali. Nonostante il poco lavoro svolto, il Napoli è riuscito ad imporsi per 2-1 sull’Atalanta a Bergamo. Una partita giocata su buoni livelli e che ha permesso agli azzurri di blindare la quarta posizione in classifica allontanando i bergamaschi e la Fiorentina, dirette inseguitrici.

La seconda partita della seconda avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli non è certo stata più semplice. In Champions League gli azzurri sono volati a Madrid per affrontare il Real di Carlo Ancelotti. Gli azzurri non hanno demeritato, ma alcuni errori su entrambi i lati del campo non hanno permesso al Napoli di espugnare il Santiago Bernabeu. Il risultato finale di 4-2 in favore dei “Blancos”, però è parso addirittura troppo pesante nei confronti di Giovanni Di Lorenzo e compagni.

Come detto, il tour de force del Napoli prosegue. Le prossime due partite saranno fondamentali per la stagione azzurra. Domenica sera i partenopei affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi allo Stadio Maradona. Successivamente gli azzurri saranno impegnati contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Mazzarri vuole sorprendere Inzaghi: svelata la possibile mossa

Il calcio d’inizio di Napoli-Inter è fissato per domenica sera alle 20:45. Il Napoli deve assolutamente trovare i tre punti per provare a non perdere definitivamente il treno scudetto composto in questo momento da Juventus e Inter.

A complicare la situazione del Napoli, è l’emergenza difensiva che sta colpendo la fascia destra. Il Napoli, infatti, è rimasto orfano sia di Mathias Olivera che di Mario Rui. Walter Mazzarri è stato costretto a schierare Juan Jesus sulla fascia sinistra, ma secondo quanto riportato da Ansa, pare che il tecnico azzurro sia pronto ad una scelta a sorpresa in vista della sfida all’Inter.

Mazzarri, infatti, starebbe pensando di spostare Natan sulla fascia sinistra e di schierare uno tra Ostigarde Juan Jesus al centro della difesa in coppia con Amir Rrahmani. Al momento il difensore norvegese sarebbe in vantaggio sul numero 5 del Napoli.