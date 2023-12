“Osimhen al Real”: le parole fanno tremare il Napoli, avete sentito?

Victor Osimhen, in attesa di riprendersi completamente dopo che l’infortunio recente gli ha lasciato ancora qualche scoria fisica da smaltire, è sempre protagonista delle voci di mercato. Un beniamino della piazza partenopea si sbilancia e fa tremare tutti i tifosi.

Il recupero dall’infortunio muscolare è ormai alle spalle, ma è chiaro che Victor Osimhen ha ancora bisogno di tempo per rientrare in condizione. Il filotto di big match a cui il Napoli si vede costretto a far fronte in questo periodo certamente non ha aiutato a prendersela con calma. Walter Mazzarri sa quanto può essere importante il nigeriano e, seppur gradualmente, comunque non rinuncia al suo attaccante, che in occasione dell’ultima sfida contro il Real Madrid ha giocato tutto il secondo tempo, oltre che ad aver nuovamente indossato l’ormai iconica maschera sul volto.

Tante le suggestioni, però, che legano il numero 9 azzurro al club spagnolo: in più occasioni, l’ex Lille è stato accostato ai Blancos, che ancora cercano l’effettivo sostituto di Karim Benzema, che al Santiago Bernabeu ha scritto la storia (conquistando anche un Pallone d’oro, in termini individuali, ndr). A tal riguardo, sono le parole di un grande ex del club partenopeo a far tremare la piazza e lancia nuovamente quella che è una notizia che di tanto in tanto ritorna d’attualità.

Zola: “Osimhen sarebbe perfetto al Real come erede di Benzema”

Victor Osimhen è un calciatore molto ambito sul mercato e questo non è affatto un mistero, così come non ci sarebbe da meravigliarsi se tra i club fortemente interessati al bomber del Napoli ci fosse anche il Real Madrid, ultimo avversario dei partenopei nella UEFA Champions League.

Ad aver parlato di lui è stato un ex azzurro, Gianfranco Zola, che di recente ha parlato ai microfoni del media arabo Kooora. A proposito di Osimhen, ha dichiarato che lui potrebbe essere perfetto per il Real Madrid, come vero e proprio erede di Karim Benzema”. Zola lo preferirebbe addirittura a un certo Kylian Mbappé, in quanto il francese è più un’ala che una prima punta pura. “A mio parere, nella posizione di attaccante Haaland o Osimhen sarebbero meglio per il Real Madrid, ma non credo che il Manchester City lascerà partire Haaland facilmente”, ha poi aggiunto l’ex giocatore nel corso del suo intervento.

Parole che sicuramente fanno dibattere i tifosi sui social e che fanno tremare, difatti, l’intera piazza: non è affatto da escludere che i Blancos possano formulare un assalto concreto, motivo per cui la situazione sarà da monitorare con assoluta attenzione nelle prossime settimane.