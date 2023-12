Offerti 4 milioni l’anno, provano a soffiare un top player al Napoli

Il Napoli deve stare attento alle sirene di mercato per un suo top player. Sono stati offerti 4 milioni di euro l’anno al top player azzurro.

Prosegue il campionato del Napoli. Gli azzurri, dopo le fatiche europee contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu dovranno faticare anche in Serie A. Gli azzurri, infatti, dovranno sfidare l’Inter di Simone Inzaghi allo Stadio Maradona. Il calcio d’inizio è fissato per domenica alle 20:45. Il Napoli è reduce da una buona vittoria in campionato contro l’Atalanta. Contro la squadra di Gian Piero Gasperini, gli azzurri hanno vinto il primo big match della stagione. Vittoria, quella sull’Atalanta, che è stata importante sia per la classifica sia per il morale. I partenopei, infatti, hanno blindato il quarto posto in classifica allungando proprio su Atalanta e Fiorentina, dirette inseguitrici. Anche il morale del Napoli ha avuto un’impennata positiva. Dopo diversi risultati negativi contro le big, gli azzurri sono tornati alla vittoria andando ad acquisire maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

Anche contro il Real Madrid si sono visti passi in avanti importanti. Gli azzurri sono andati al Santiago Bernabeu per giocare la propria partita. La partenza degli uomini di Walter Mazzarri è stata anche positiva. Il Napoli, infatti, proprio come nella sfida del 2017, sono passati subito in vantaggio. A sbloccare il match ci ha pensato il “Cholito” Giovanni Simeone. Il Real, poi, ha dimostrato di essere una squadra superiore, ma Mazzarri può certamente essere soddisfatto di gran parte della gara. Gli azzurri, ora si giocheranno il passaggio del turno contro il Braga all’ultima giornata del girone. Agli azzurri andrebbe bene anche la sconfitta a patto che sia con al massimo un gol di scarto.

Il Napoli rischia di perderlo: offerti 4 milioni al top player

La nota negativa del match contro il Real Madrid, però, non è il risultato. Gli azzurri, dopo il Real Madrid, dovranno affrontare l’Inter. I campioni d’Italia, però, potrebbero essere costretti a fare a meno di uno dei loro top player.

Piotr Zielinski è uscito anzitempo mercoledì sera a causa di un’entrata decisa di Antonio Rudiger. Zielinski, inoltre, è al centro di numerose voci di mercato. Il contratto del centrocampista polacco è in scadenza e secondo quanto riporta “Calciomercato.it” ci saranno diversi incontri nel mese di dicembre per discutere del futuro tra il Napoli e l’entourage del giocatore.

Gli azzurri, però, dovranno accelerare la pratica se vorranno trattenere Zielinski. Sempre secondo “Calciomercato.it“, pare che proprio l’Inter sia pronta ad affondare il colpo per Zielinski. Al polacco sarebbe stata recapitata un’offerta da quattro milioni di euro l’anno.