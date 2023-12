Napoli-Inter, non ci sarà la conferenza stampa di Mazzarri: il motivo

Non ci sarà la classica conferenza stampa di presentazione, prima di Napoli-Inter non ascolteremo le dichiarazioni di mister Mazzarri

Dopo la gara di Champions League contro il Real Madrid, persa dal Napoli 4-2, è tempo di ricominciare la corsa in campionato. Il Napoli di Mazzarri è atteso subito da un big match, contro l’Inter primo in classifica. La squadra di Inzaghi è reduce da un pareggio (3-3) in Champions League contro il Benfica, match nel quale Inzaghi ha optato per un massiccio turnover, proprio in vista della prossima gara di campionato contro gli azzurri.

Salta la conferenza stampa di Mazzarri prima di Napoli-Inter

Come avvenuto spesso, dopo gli eventi di Champions League, l’allenatore del Napoli non prenderà parte alla conferenza stampa di rito. Dunque per domani non è attesa nessuna dichiarazione di Walter Mazzarri.

Ad incidere sulla decisione anche le condizioni di salute del mister azzurro. Infatti negli scorsi giorni Mazzarri ha avuto la febbre. A Madrid aveva addirittura 38, quindi si è preferito preservarlo.