Napoli, finalmente un recupero: Mazzarri ritrova un’altra freccia

Il Napoli stamane si è allenato per preparare la prossima gara di campionato contro l’Inter: il report fa sorridere Mazzarri

Dopo la gara persa al Bernabeu, contro il Real Madrid, 4-2, non c’è tempo per leccarsi le ferite. Il Napoli è subito tornato al lavoro per studiare i prossimi avversari: l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, primi in classifica, arrivano da un pareggio a Lisbona contro il Benfica, in un match nel quale Inzaghi ha risparmiato praticamente tutti i titolari in vista della trasferta di domenica. Intanto però anche Mazzarri può sorridere, dal report d’allenamento odierno è arrivata una buona notizia.

Report allenamento: recupero importante per il Napoli, si è allenato in gruppo

Attraverso il solito resoconto della sessione d’allenamento odierna pubblicato sul sito ufficiale del club, il Napoli ha fatto sapere che “La rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio al Bernabeu hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno disputato una serie di partitine a campo ridotto”.

Infine, il punto sull’infermeria: “Terapie per Olivera. Mario Rui ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra e in campo. Lindstrom ha svolto l’intera seduta in gruppo“.

Dunque, l’esterno danese può dirsi del tutto recuperato in vista delle prossime partite. Staremo a vedere se, a differenza di quanto fatto vedere con Garcia, con la nuova guida tecnica di Mazzarri riuscirà a trovare la quadra e cominciare ad incidere anche con la maglia del Napoli. Le qualità sicuro non gli mancano e già contro l’Inter potrà darne dimostrazione.