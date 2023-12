Napoli, “brutta figura” in Europa: c’è un problema serio

La recente sconfitta in Champions League contro il Real Madrid ha gettato il Napoli in una situazione difficile. Difatti gli azzurri sono rimasti fermi nel Ranking UEFA, e ciò ha creato un problema importante.

Tornare da Madrid con un risultato positivo ovviamente era difficile per il Napoli, ma gli azzurri sono stati vicini dal pareggio. Purtroppo però nel finale del match c’è stato un netto calo degli azzurri, che hanno perso 4-2 ed ora rischiano anche nel Ranking UEFA.

Difatti un risultato positivo avrebbe portato punti importanti al Napoli nel Ranking, ma così non è stato, con gli azzurri rimasti fermi per questo turno europeo.

Ranking UEFA, la sconfitta col Real Madrid “rovina” il Napoli

Mercoledì sera il Napoli ha affrontato al Santiago Bernabeu il Real Madrid. Gli azzurri hanno compiuto una prestazione buona, giocando alla pari per gran parte del match contro una delle corazzate più forti del calcio mondiale. Purtroppo però il calo fisico e mentale nel finale è costato caro agli uomini di Mazzarri, che hanno finito per perdere il match per 4-2. Un risultato che tutto sommato ci può stare, ma che però mette in seria difficoltà il Napoli.

Difatti questo risultato costringe il Napoli a giocarsi l’accesso agli ottavi di finale nell’ultima gara del girone, dove si sfiderà il Braga nello scontro diretto da dentro o fuori. Purtroppo però la sconfitta con il Real Madrid non ha creato solo questo problema ai campioni d’Italia. Difatti per il Napoli i problemi arrivano anche nel Ranking UEFA. Il risultato negativo ottenuto al Santiago Bernabeu non ha permesso agli azzurri di ottenere punti importanti per avanzare nella classifica per club indetta dalla UEFA.

Prima di questo turno di Champions, Europa e Conference League il Napoli occupa il 16esimo posto nel Ranking UEFA. Un risultato positivo degli azzurri contro il Real avrebbe potuto avvicinarli al 15esimo posto occupato dalla Juventus, che tra l’altro non disputa alcuna competizione UEFA. Purtroppo la sconfitta del Napoli non ha permesso di ottenere punti, con gli azzurri fermi a quota 72. Purtroppo a peggiorare la situazione del Napoli sono state le vittorie in Europa League di Bayer Leverkusen e Villarreal. Le due squadre grazie alle vittorie ottenute ieri hanno guadagnato punti nel Ranking UEFA, che sono bastati per sopravanzare gli azzurri in classifica. Difatti le due squadre adesso vantano rispettivamente 76 e 74 punti, e ciò ha fatto scivolare il Napoli in 18esima posizione.

Ricordiamo inoltre come il Ranking UEFA è fondamentale per le fasce del nuovo format della Champions League che partirà la prossima stagione, ma anche per la qualificazione al nuovo Mondiale per Club che prenderà il via nel 2025. Dunque la sconfitta col Real Madrid è costata molto caro al Napoli, che adesso non dovrà sbagliare assolutamente nell’ultima sfida del girone contro il Braga per non perdere ulteriori posizioni.