“Mi volevano PSG e City”, pazzesca rivelazione: scelse il Napoli di Mazzarri

L’ex Napoli, pedina fondamentale del primo Napoli di Mazzarri ha fatto sapere di aver avuto le avances di grandissimi club: l’intervista

Mazzarri ha ripreso in mano il Napoli, subentrando a Rudi Garcia, dieci anni dopo dall’ultima esperienza in azzurro. Il suo ritorno è stato ben accolto dalla piazza partenopea, perlomeno sotto il punto di vista affettivo. Si tratta di una vera sorpresa per la gestione De Laurentiis, quasi mai avvezzo ai ritorni. Ricordiamo negli anni, ad esempio, le tante smentite sui ritorni di beniamini come Hamsik, Lavezzi e sopratutto Cavani, poi mai avverati. Invece stavolta il patron azzurro ha sorpreso tutti richiamando un tecnico amato dai tifosi.

Stavolta Mazzarri potrà contare su una rosa molto fornita che, a parte l’addio di Kim e Lozano, conferma tutti gli effettivi della rosa campione d’Italia in carica. Lo stesso tecnico toscano ha detto, durante la prima conferenza stampa da tecnico del Napoli: “Questa è la rosa più forte che io abbia mai allenato”. C’è da dire però che anche il primo Napoli di Mazzarri non era scarno di talento. Basti pensare a Cavani, poi approdato al PSG, così come Lavezzi, o all’infinto talento di capitan Hamsik, anche lui corteggiato dai più grossi team europei, ma ha poi preferito continuare in azzurro, e i componenti del magico tridente azzurro non sono gli unici ad aver avuto proposte da grandi club europei.

Il retroscena di mercato svelato dall’ex Napoli

Intervistato ai microfoni di TvPlay, l’ex attaccante del Napoli Giuseppe Mascara ha parlato delle sue esperienze passate, ripercorrendo gli step più importanti della sua lunga carriera. “A Napoli ero arrivato a 32 anni e volevo rimanere a Catania. Il contratto era in scadenza e la proposta per il rinnovo non arrivava, oggi domani, oggi domani… e alla fine ho accettato di andare al Napoli”, ha spiegato.

Durante gli anni al Catania, Mascara era sul taccuino di tanti club, anche fuori dall’Italia: “In quegli anni avevo ricevuto diverse offerte ma sono sempre voluto rimanere a Catania. Nel 2009, stagione in cui feci 14 gol. ebbi varie proposte, anche dal Manchester City e dal PSG, che non erano le squadre che sono oggi, ma pur sempre club blasonati”.

Anche squadre meno blasonate avevano messo nel mirino Mascara, poi finito per vestire la maglia azzurra: “Anche il Bayer Leverkusen mi voleva. Alla fine non andarono in porto le trattative. In Italia sono stato vicino alla Lazio“, questa il retroscena svelato in diretta.

L’ex attaccante partenopeo ha chiuso l’intervista con un elogio ad alcuni calciatori in attività, apprezzati particolarmente da lui. Tra questi anche l’esterno del Napoli Politano e i suoi compagni di Nazionale Berardi e Zaccagni: “Berardi mi piace perché gioca un calcio come quello che piace a me. Fa l’uno contro uno, se lo sbaglia lo rifà. Un altro così è Matteo Politano. Forse un altro che si avvicina è Zaccagni della Lazio. Tutta gente che sulla fascia puntano l’uomo”.