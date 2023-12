Insigne, nuova possibilità in Serie A: pugno duro del Toronto

Insigne, non c’è solo la Lazio in Serie A: si apre una nuova porta. Intanto però il Toronto non demorde, vuole tenerselo stretto

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne non sta avendo vita facile in Canada. Il tanto discusso trasferimento a Toronto non ha avuto gli effetti sperati, da ambo le parti. Dopo il penultimo posto della scorsa stagione, il club canadese quest’anno è addirittura arrivato ultimo, in fondo alla classifica del girone est, a 12 lunghezze dall’Inter Miami penultimo. Non di certo i risultati a cui l’ambiziosa proprietà aspirava due anni fa, quando hanno acquistato Insigne e Bernardeschi. I due italiani, chiamati per essere le star della squadra, i giocatori più rappresentativi della rosa, non hanno inciso quanto ci si aspettava, scatenando l’ira dei tifosi.

Troppo frequenti le assenze per infortunio di Insigne, numerosi i problemi fisici, sopratutto quelli di natura muscolare, che non gli hanno permesso di giocare match fondamentali per la squadra canadese. Inoltre quando è stato presente in campo non ha inciso, o comunque non quanto la proprietà, i tifosi e la lega tutta si aspettava. Solo 4 gol e 5 assist nelle 20 presenze stagionali in MLS, non di certo le medie a cui ci aveva abituato in Italia. Per questo Insigne, ascoltando anche la volontà della sua famiglia, sta seriamente pensando di tornare in Italia. Finora è sbucato l’interesse della Lazio di Sarri, ma nelle ultime ore si sta parlando anche di un altro club.

Non solo la Lazio di Sarri, un altro club di Serie A su Insigne

Stando a quanto riportato sulle pagine di QS-La Nazione, nell’ambito di una discussione sul mercato della Fiorentina, è sbucato tra gli altri anche il nome di Lorenzo Insigne per l’attacco.

Il club di Commisso ha messo gli occhi anche su Laurienté, ma vista la difficoltà di trattare con il Sassuolo, sopratutto a gennaio, sta valutando anche alternative, tra cui l’ex capitano del Napoli.

Tuttavia, si legge sul quotidiano, il Toronto non ha nessuna intenzione di cedere l’attaccante italiano. Imbandire una trattativa con la squadra canadese, ad oggi, è piuttosto complesso.

Ad incidere particolarmente sarà la volontà del calciatore, che al momento sembra pendere verso un addio al continente americano. Manca oramai un mese al mercato di gennaio, sessione principe del calcio statunitense, e urge una decisione riguardo il futuro di Insigne. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.