Incontro con l’agente di Zielinski, la notizia mette in allarme Napoli e Inter

Con il mercato invernale ormai alle porte, è tempo di prendere una decisione circa il futuro del centrocampista Piotr Zielinski.

In vista della nuova stagione di mercato, bisogna fare chiarezza al più presto sul futuro di Piotr Zielinski. Il contratto in scadenza del polacco, a giugno 2024, induce il Napoli a pensare se rinnovare o meno il giocatore. Per questo motivo, già il mese di dicembre potrebbe essere decisivo per l’attuale mezz’ala del club partenopeo.

Zielinski nel mirino di grandi club, rinnovo o addio

Il rinnovo in scadenza di Piotr Zielinski mette alle strette il Napoli, bisogna prendere una decisione al più presto. Il centrocampista polacco è affezionato al club partenopeo e alla maglia azzurra, su questo non ci sono dubbi. Non a caso, già a partire dal mercato estivo, il polacco era ad un passo dal salutare il club partenopeo e volare verso l’Arabia Saudita. Tuttavia, il centrocampista polacco decise di rifiutare l’offerta da parte dell’Al Ahli e di rimanere a Napoli.

Adesso, però non c’è più via di fuga: rinnovo o addio. Secondo quanto riportato da CalcioMercato.it, nel mese di dicembre sono previsti una serie di incontri tra la società campana e Bartlomiej Bolek, agente del polacco. Inoltre, diversi club stanno già monitorando la situazione circa il giocatore, tra questi Liverpool e Juventus. Ma fino ad adesso, il club che si è mosso in maniera più concreta per avere Zielinski a parametro zero, è l‘Inter. Infatti, la dirigenza nerazzurra ha offerto un contratto da 4 milioni a stagione.