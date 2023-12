Fantacalcio Napoli, quali azzurri schierare contro l’Inter

Big match allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter: scopriamo insieme quali azzurri schierare al Fantacalcio.

Non c’è un attimo di pausa per i tifosi italiani: a un giorno dalla conclusione della tre giorni europea tra Champions, Europa e Conferenze League, ecco che riparte la Serie A. Il quattordicesimo turno del campionato italiano parte infatti oggi con il match del venerdì tra Monza e Juventus.

Il Napoli guarderà con occhi attenti questo match: un passo falso della Juve potrebbe dare una grossa chance agli azzurri, che domenica sfideranno l’Inter al Maradona. Il big match contro i nerazzurri potrebbe infatti avvicinare il Napoli alla vetta della classifica.

Chi schierare al Fantacalcio in Napoli Inter

Una partita complicata che Mazzarri vorrà affrontare con i suoi uomini migliori. In porta, nonostante l’errore in Champions League sul gol del Real Madrid, ci sarà Meret. Poche alternativa in difesa, le scelte sono scontate: dentro Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Juan Jesus adattato a sinistra. A centrocampo presente il solito trio Anguissa-Lobotka-Zielinski, con Elmas che spera in una maglia da titolare. In avanti torna titolare Osimhen, in vantaggio su Raspadori, con Kvaratskhelia e Politano sui lati. Andiamo a vedere chi schierare al Fantacalcio.

MERET – L’errore in Champions può pesare psicologicamente: contro l’Inter di Lautaro e Thuram il rischio malus è molto elevato.

DI LORENZO – Il capitano è sempre l’ultimo a mollare in ogni circostanza, ma sulla sua fascia ci sarà Dimarco: valutate per bene le alternative.

RRAHMANI – Il kosovaro se la vedrà con Lautaro Martinez e quest’anno è davvero difficile contenerlo. Per chiunque.

NATAN – Il brasiliano non sta facendo male in campionato, ma questa partita è proibitiva: schieratelo solo in casi estremi.

JUAN JESUS – Adattato in un ruolo non suo e con Dumfries sulla sua fascia: è un no categorico.

ANGUISSA – Il gol in Champions è servito per farlo sbloccare. Eppure il centrocampo dell’Inter potrebbe metterlo in seria difficoltà in questo match.

LOBOTKA – Se cercate bonus, virate altrove. Se volete un centrocampista che possa garantirvi una sufficienza, forse siete nel posto giusto.

ZIELINSKI – Dopo un inizio sprint, il polacco si sta pian piano spegnendo. Ma occhio, perché quando Zielo vede il nerazzurro si accende: sono già tre i gol segnati contro l’Inter in Serie A.

POLITANO – Ex di giornata e tra i migliori per fantamedia nel suo turno: noi lo consigliamo ancora una volta.

OSIMHEN – L’ex capocannoniere della Serie A ha una voglia matta di tornare a far male le difese avversarie: Osi è tornato e voi non potete lasciarlo fuori.

KVARATSKHELIA – Un suo errore è costato caro nella sconfitta del Bernabeu. Ma come si fa a lasciare fuori un talento del genere?