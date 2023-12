Allegri mette pressione al Napoli: “Possono vincere lo scudetto, gli basta fare una cosa”

Vittoria in extremis per la Juventus che balza al primo posto in classifica. Le parole di Massimiliano Allegri nel post partita: c’entra il Napoli.

La Juventus vince nei minuti finali contro il Monza. I bianconeri, dopo essere passati in vantaggio sugli sviluppi di un corner nei minuti iniziali di match hanno conservato il vantaggio fino al 92′ quando un tiro-cross dell’interista Valentin Carboni ha beffato Wojciech Szczęsny. Tutto sembrava portare ad una beffa clamorosa per i bianconeri, ma sull’azione successiva Federico Gatti ha trovato il gol del definitivo 2-1.

Vittoria fondamentale per la classifica dei bianconeri. La Juventus, infatti, balza al primo posto in classifica scavalcando momentaneamente l’Inter. I nerazzurri dovranno affrontare proprio il Napoli domenica sera allo Stadio Maradona.

Corsa scudetto, Allegri scarica la pressione sulle rivali

La Juventus rilancia la propria corsa scudetto con tre punti di fondamentale importanza. La prima posizione, seppur momentanea, pone i bianconeri nella posizione di assoluta favorita alla vittoria finale.

Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, però prova ad allontanare la pressioni dalla propria squadra. Nel post partita, interrogato sulla corsa scudetto, Massimiliano Allegri ha provato a spostare l’attenzione sulle rivali.

Non solo l’Inter, secondo il tecnico livornese nella corsa scudetto può rientrare anche il Napoli.

Di seguito le sue parole: