Verso Napoli-Inter, sarà assente per infortunio: la tegola è definitiva

Il giocatore non sarà convocato da Simone Inzaghi per la sfida tra Napoli e Inter di domenica sera

Archiviato il turno di Champions League in cui il Napoli di Walter Mazzarri non è riuscito nell’impresa di espugnare il Santiago Bernabeu di Madrid, è tempo di pensare al campionato. Per il prossimo turno di Serie A, infatti, per i partenopei ci sarà un altro big match e stavolta contro l’Inter. I nerazzurri, oggi primi della classe, hanno 8 punti in più proprio rispetto ai partenopei.

Quella di domenica sera sarà a tutti gli effetti una partita che segnerà molto il campionato e farà capire qualcosa in più dei reali obiettivi dei partenopei. Il sogno è quello di bissare il successo dello scorso anno con lo splendido scudetto riportato in città dopo 33 lunghissimi anni.

Tegola Inter, Bastoni salta il Napoli

Se gli uomini di Walter Mazzarri vogliono sperare di risalire la classifica bisognerà necessariamente fare punti contro i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi quest’anno sembra aver davvero trovato la marcia giusta per imporsi con decisione dopo due anni dall’ultimo scudetto. Nonostante i tanti addi eccezionali della scorsa estate, l’Inter con i nuovi acquisti ed a suon di vittorie si sta conquistato il titolo di favorita alla vittoria finale.

Per la sfida contro i campioni d’Italia, i nerazzurri dovranno continuare a rinunciare ad Alessandro Bastoni. Il difensore centrale italiano si era fatto male con la Nazionale. Nonostante le sue condizioni siano migliorate, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sensazione è quella di non rischiarlo. Ci sarà invece Denzel Dumfries. L’esterno olandese aveva saltato la trasferta con il Benfica per un affaticamento muscolare ma contro il Napoli sarà in campo.