Spalletti cittadino onorario di Napoli, l’annuncio è ufficiale: data e luogo della consegna

L’annuncio del Sindaco fa felice l’ex allenatore del Napoli, entrato ufficialmente a far parte della città

Adesso c’è l’ufficialità, Luciano Spalletti diventerà un cittadino di Napoli. Ad insignirlo sarà il sindaco Gaetano Manfredi che gli conferirà la cittadinanza giovedì 7 dicembre alla Sala dei Baroni di Castel Nuovo. Su proposta del sindaco, oggi è stata approvata la delibera che conferirà a Spalletti, ex allenatore del Napoli, la cittadinanza onoraria.

Le richieste per Manfredi erano arrivate da parte dei consiglieri comunali ed è motivata non solo dai meriti sportivi,ma anche per il contributo reso dal tecnico al rafforzamento dell’immagine, del prestigio e dell’identità partenopea.

Spalletti sarà napoletano

Nella delibera si sottolinea il “legame viscerale con la città” e, in particolare, l’espressione “università di vita” con la quale Spalletti ha definito Napoli, riconoscendone in tal modo il massimo livello formativo nell’ambito di un percorso di affiliazione spontanea e di assorbimento dei valori culturali e sociali.

Sarà certamente entusiasta di aver contribuito così tanto Luciano Spalletti che oggi, anche grazie all’avventura sulla panchina del Napoli, può guidare la Nazionale italiana di calcio.