“Problema Meret?”: Mazzarri risponde duramente in conferenza

L’allenatore azzurro è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa per 4-2 in casa del Real Madrid in Champions League.

Il Napoli esce dal Santiago Bernabeu con una sconfitta per 4-2 contro il Real Madrid che lascia quindi ancora aperti i discorsi qualificazione per gli ottavi. Gli azzurri nella prossima (ed ultima) gara di questo gruppo C di Champions League dovranno solamente evitare la sconfitta interna contro il Braga per assicurarsi un posto agli ottavi di finale. In merito a questa sconfitta contro il Real, è intervenuto in conferenza stampa dopo il triplice fischio l’allenatore azzurro Walter Mazzarri.

Mazzarri mastica amaro: “Se fai qualche errore contro il Real Madrid lo puoi pagare caro”

Al termine della partita il tecnico toscano si è presentato in conferenza stampa dove ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Sulla sconfitta del Napoli inflitta dai Blancos allenati dall’ex Carlo Ancelotti, questo è il pensiero di Mazzarri: “Credo che abbiamo fatto una buona gara, se non ottima, fino al 3-2 di Nico Paz. È chiaro che contro il Real Madrid se fai qualche errore lo puoi pagare caro. Dopo essere andati sotto nel finale, abbiamo cercato il tutto per tutto e ci sta di prendere anche il quarto gol”.

Su Zielinski e il duro colpo che ha subito per mano di Rudiger: “L’ho tolto perché era stanco e si era fatto male, l’avete visto. La sua prova è stata positiva, poi fra pochi giorni abbiamo un altro impegno. Purtroppo ci sono tante defezioni in questo momento nella nostra rosa”.

Su Meret e un possibile problema portiere per il Napoli: “Ma quale problema? Meret ha fatto molto bene, con due parate decisive. Il gol del 3-2 si può discutere, magari era coperto e non ha visto bene la traiettoria”.

Sulle condizioni di Osimhen e la via per il raggiungimento della miglior condizione: “Non è al 100%, è appena rientrato da un infortunio. Dobbiamo farlo reinserire piano piano. Ora abbiamo l’Inter e poi la Juve, per la quale avremo qualche giorno di preparazione in più”.