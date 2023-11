Opportunità Napoli, salta il rinnovo del tecnico: può arrivare in estate

L’allenatore è in orbita Napoli, il rinnovo con il club pare orami slittato: potrà essere lui il nuovo tecnico degli azzurri in estate?

Dopo i risultati poco soddisfacenti della prima parte di stagione, con Garcia alla guida, De Laurentiis ha deciso di richiamare sulla panchina del Napoli Walter Mazzarri, dieci anni dopo dall’ultima volta. Il tecnico toscano ha battuto la concorrenza dell’ex Verona Igor Tudor, maggiormente predisposto ad un progetto a lungo termine. Il tecnico toscano ha invece accettato solo sette mesi di contratto, accettando di fatto il ruolo da traghettatore fino a fine stagione, cercando di guidare al meglio lo spogliatoio campione d’Italia per centrare gli obiettivi stagionali minimi.

A meno di clamorosi colpi di scena però Mazzarri non siederà sulla panchina del Napoli la prossima stagione. Quindi la dirigenza azzurra sta cominciando a guardarsi intorno per scegliere al meglio l’uomo al quale affidare il prossimo progetto. Tra i nomi posti sotto l’attenzione dei dirigenti ci sono senza dubbi quelli di Palladino e Thiago Motta, sorprese della Serie A con i loro Monza e Bologna. De Laurentiis ha già proposto a Thiago Motta il ruolo di allenatore, dopo l’addio di Spalletti, quest’estate, ma non si è fatto più nulla per una serie di motivi. Intanto, stando alle ultime indiscrezioni, si è aperta una nuova possibilità per la panchina del Napoli.

Futuro allenatore del Napoli: le ultime indiscrezioni

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Monza vorrebbe rinnovare Raffaele Palladino, ma almeno per ora è molto difficile portare a termine la trattativa. Infatti il tecnico non ha intenzione di decidere il suo futuro con così tanto anticipo, sopratutto con le tante possibilità che gli si potrebbero aprire la prossima stagione, con innumerevoli panchine pronte a saltare.

Tra queste il Napoli dovrebbe cambiare, Allegri e Pioli potrebbero lasciare le prestigiose panchine di Juventus e Milan, la Roma non dovrebbe confermare Mourinho e Sarri è in bilico.

Insomma, un bel cambiamento su alcune delle panchine più importanti della lega, e un allenatore ambizioso come Palladino non ha intenzione di farsi scappare la possibilità di approdare su una di queste.

Durante la conferenza stampa di presentazione, in vista del match di domani contro la Juventus, Palladino ha detto: “Questa è una domanda cattiva, sapete che non parlo del passato e di mercato. L’anno scorso ci sono state squadre che mi hanno contattato, più di una, ma non dirò quali. Ho un contratto fino a giugno con il Monza e c’è una crescita ancora in corso con questo club“.