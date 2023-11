Manfredi risponde a De Laurentiis: svelato il futuro del Maradona

Nuovo stadio per il Napoli? Il sindaco della città è stato chiaro su un possibile progetto che riguarderebbe il Maradona

L’Italia, insieme alla Turchia, è stata scelta come Nazione ospitante per l’Europeo di calcio che si giocherà nel 2032. Tante sono state le polemiche fatte su quanti e quali stadi verranno utilizzati per questa importante manifestazione che riguarderà il nostro Paese tra poco più di otto anni.

Che uno dei grandi problemi, che da tempo affligge di più il calcio italiano, siano gli stadi, è ormai una cosa appurata. Lo stadio di Napoli, il Diego Armando Maradona, era stato inserito tra quelli possibili per poter ospitare alcune partite di Euro 2032 ma, la realtà dei fatti, mette a nudo la sua attuale inadeguatezza.

Le parole del sindaco di Napoli

In occasione del consiglio comunale di questa mattina Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad un possibile rifacimento dello Stadio Maradona. “Il Napoli vuole investire sullo stadio? A noi non può far altro che piacere. – ha spiegato il sindaco – Servirà sicuramente un progetto concreto e noi potremo accogliere certamente la richiesta”.

Il sindaco di Napoli ha spiegato che il nuovo stadio dovrà avere sicuramente due caratteristiche importanti: capacità di ospitare eventi internazionali, come gli Europei di calcio, ed in secondo luogo quello di riuscire a far andare tanti napoletani a vedere le partite della loro squadra.

“Lo stadio è un valore per la nostra città e per i tifosi del Napoli – aggiunge Manfredi – Se verranno messi in campo i giusti investimenti ed alcune proposte adeguate, saremo lieti e ben disposti ad iniziare i lavori”.