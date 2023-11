Champions League, cosa serve al Napoli per qualificarsi agli ottavi

Il Napoli è a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League: ecco cosa serve agli azzurri per il passaggio del turno.

Rammarico. È questa la parola che riecheggia nella mente di tutti i tifosi del Napoli. Rammarico per quello che poteva essere ma poi non è stato. Gli azzurri hanno giocato alla pari con il Real Madrid per gran parte della gara e hanno avuto almeno due grandi occasioni – entrambe finite sul piede di Kvaratskhelia – per portarsi sul 3-2. Invece nel finale l’assedio dei Blancos ha portato a due reti che hanno reso il parziale troppo severo.

Kvaratskhelia e Meret sono i due uomini che hanno sulla coscienza la partita, eppure entrambi si erano resi protagonisti di un ottimo match prima degli errori. Meret autore di due parate super su Rudiger e Bellingham, prima di farsi scappare la palla tra le mani sul tiro dalla lunga distanza del giovane Paz. Kvara in versione pittore con una parabola per Di Lorenzo perfetta sul gol dell’1-0 di Simeone, ma poi sprecone nell’occasione in contropiede dove invece di calciare in porta a tu per tu con Lunin cerca un assist difficile per Osimhen sul secondo palo.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca sia perché fare risultato al Santiago Bernabeu non è da tutti, ma anche perché ora la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League andrà conquistata nell’ultimo match, visto il pareggio del Braga contro l’Union Berlino che accorcia la distanza in classifica tra portoghesi e partenopei.

Il Napoli passa agli ottavi se…

La classifica del Gruppo C ora vede il Real primo in solitaria, l’Union ultimo con soli due punti conquistati e il Napoli secondo a quota 7 e il Braga terzo con 4 punti. A una partita dal termine, è ancora tutto aperto e il prossimo turno sarà decisivo: Napoli-Braga del prossimo 12 dicembre metterà la parola fine sulla qualificazione.

I ragazzi di Mazzarri hanno il destino nelle proprie mani: avendo tre punti di vantaggio sul Braga, basterebbe un semplice pareggio per strappare il pass per la fase a eliminazione diretta. Ma potrebbe addirittura passare anche con una sconfitta. All’andata, infatti, la squadra allenata allora da Rudi Garcia si impose in Portogallo per 2-1. In caso di vittoria del Braga al Maradona con un solo gol di scarto, gli scontri diretti sarebbero in totale parità. Ma lì scatterebbe la differenza reti: il Napoli ha una differenza reti di -1 (8 gol fatti e 9 subiti), migliore del -4 del Braga (6 gol fatti e 10 subiti).

Quindi, ricapitolando, il Napoli passa agli ottavi se: