Champions League, cosa serve al Napoli per il passaggio del turno

Si è da poco conclusa la gara tra Real Madrid e Napoli, che ha visto gli spagnoli guidati da Carlo Ancelotti trionfare per 4 a 2.

Non è bastato un grande Napoli, in grado di passare prima in vantaggio con il goal di Simeone, per poi riprendere il Real Madrid, autore di un terribile 1 – 2 nella prima frazione, grazie al bel goal di Anguissa.

Qualche disattenzione di troppo, dall’estrema leggerezza del reparto difensivo in occasione dei primi due goal blancos, sino all’ennesimo, purtroppo da sottolineare, errore da parte di Alex Meret, condanneranno il team di Walter Mazzarri a giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale al Maradona.

Real – Napoli, le parole di Di Lorenzo

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni di Prime Video, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni nel post gara al Santiago Bernabeu:

“Bicchiere mezzo pieno, abbiamo fatto una buona gara. Queste partite si risolvono per i dettagli. Siamo stati in equilibrio, abbiamo fatto gol, solo il risultato ci penalizza”.

Il terzino della Nazionale italiana, ha poi risposto alla domanda implicita sull’ex tecnico Rudi Garcia, con il riferimento chiaro del giornalista ad un gruppo che sembra a tutti ritrovato: