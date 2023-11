Champions, da Braga credono nella qualificazione: messaggio di sfida al Napoli

Dopo la sconfitta a Madrid, contro il Braga sarà dentro o fuori. Dal Portogallo, i calciatori lusitani credono nell’impresa

Il Santiago Bernabeu di Madrid ha mantenuto le sue premesse. L’atmosfera per la partita tra Real e Napoli è stata caldissima per tutti i novanta minuti. I partenopei hanno giocato una gara di alto spessore. Il risultato finale è stato compromesso soltanto da una parata incerta di Alex Meret che si è dovuto arrendere sulla conclusione del giovane Nico Paz.

La squadra di Walter Mazzarri è stata in gara per gran parte della partita e forse avrebbe potuto meritare anche di più di quanto invece ha sancito il tabellino finale del Bernabeu. Il ritorno, dopo l’infortunio, di Jude Bellingham è stato parecchio significativo per i blancos che hanno dovuto comunque rinunciare a tanti talenti della squadra. Vinicius, Camavinga, Modric e Courtois erano soltanto alcuni degli infortunati per Carlo Ancelotti.

Al Napoli basta un pari

Con la sconfitta di Madrid, adesso la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League verrà decisa all’ultima giornata. Martedì 12 dicembre infatti allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta andrà in scena Napoli-Braga. Gli azzurri sono chiaramente favoriti dal pronostico ma dal Portogallo c’è già chi crede nell’impresa.

Alvaro Djalò, centravanti del Braga, si carica per la sfida contro i partenopei. In gol ieri nel pareggio contro l’Union Berlino, eliminato definitivamente dalle competizioni europee. ha parlato ieri dopo la partita contro i tedeschi. Djalò ha spiegato che la sfida di Napoli sarà estremamente difficile per i portoghesi ma che il Braga farà di tutto per ottenere la vittoria. I tre punti (con più di un gol di scarto) saranno infatti l’unica possibilità per l’accesso agli ottavi per il Braga.