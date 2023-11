Bellissime parole di Anguissa per Mazzarri: “Sta dando tutto per la squadra”

Nonostante la sconfitta contro i Blancos di Carlo Ancelotti, Zambo Anguissa esalta i suoi compagni di squadra ed il nuovo allenatore

Il Napoli tornerà sconfitto ma, gli azzurri hanno già in mente la prossima partita dove l’obiettivo sarà proprio quello di tornare a vincere in casa, davanti ai tifosi azzurri. Nonostante il risultato, Anguissa si è mostrato molto propositivo e, soprattutto, sembra che, adesso, con l’arrivo di Walter Mazzarri, il quale viene elogiato dal centrocampista, la situazione sia finalmente cambiata.

Nonostante la sconfitta, il centrocampista camerunense del Napoli ha un atteggiamento molto propositivo per il futuro del Napoli in campionato e Champions League. Ecco le parole di Anguissa:

Risultato troppo pesante?

Contro una squadra del genere non puoi concederti questi errori, lo abbiamo pagato subito. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, ripartendo forte dalle cose fatte bene. Abbiamo dato tutto e siamo contenti, purtroppo il calcio è così perché quando hai l’occasione devi fare gol. Noi però abbiamo dato tutto”.

Sulla qualificazione

Siamo venuti qui per provare a vincere contro una grande squadra.

Ora dobbiamo dare tutto per battere il Braga perché lo possiamo fare. Dobbiamo pensare partita dopo partita, non dobbiamo pensare a nient’altro che a vincere”.

Riguardo il nuovo allenatore

C’è una squadra che gioca insieme, si vede che giochiamo uno per tutti e tutti per uno. Il mister sta dando tutto per la squadra, per farci capire la nostra forza e lo si vede in campo che stiamo bene”.

Sul gol e l’abbraccio con il gruppo

Non c’è una persona che fa gol, c’è una squadra che lotta per segnare. Per questo volevo esultare così con tutti i compagni, il gol è stato per tutti loro. Non mi fa piacere perchè non ha portato punti.