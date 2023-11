Addio Napoli, tra un mese può firmare con una nuova squadra: trasferimento in Serie A?

Calciomercato Napoli, arrivano sviluppi riguardo la spinosa situazione di mercato: l’annuncio in diretta fa preoccupare i tifosi

Manca oramai un mese alla prossima sessione di calciomercato invernale. Le dirigenze dei vari club sono già al lavoro per programmare le mosse da fare, con lo scopo di rinforzare le rose già a disposizione degli allenatori. In generale, non vi sono grandi colpi durante il mercato di gennaio, ma gli ultimi anni hanno regalato colpi di scena più che inaspettati. Inoltre alcuni club, approfittano della sessione invernale per cominciare a costruire la squadra della prossima stagione, mettendo sotto contratto i giocatori in scadenza.

Tra i calciatori in scadenza il 30 giugno 2024 nel Napoli ci sono, ad esempio, Demme e Meret, che nel caso in cui vi sia già la volontà di non proseguire con la casacca azzurra, possono già mettersi in cerca di una nuova squadra. Situazione analoga vale anche per Zielinski, anche lui in scadenza alla fine di questa stagione. Dopo quest’estate, nella quale ha rifiutato le avances dell’Al-Ahli, club arabo che ha poi virato su Gabri Veiga (soffiandolo al Napoli), il rinnovo pareva molto vicino, ma ad oggi la firma ancora non c’è. Quindi, già alcuni club si sono fatti avanti per lui, anche in Serie A, basti pensare a Juventus e Inter. Intanto arrivano nuovi indizi sul suo futuro.

Zielinski, nuova ipotesi per il futuro: l’annuncio in diretta

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per esprimersi sulla questione. Le sue parole non hanno di certo tranquillizzato i tifosi del Napoli: “Dal 1° gennaio può firmare per un altro club. Inter e Juve, le più accreditate al momento in Italia, possono offrirgli ingaggi di livello come il calciatore merita. Ma in Europa ce ne sono altre ingolosite da Zielinski a parametro zero”.

Ha poi aggiunto: “È un peccato che il Napoli non abbia deciso di puntare nuovamente su di lui, il cui cartellino tra l’altro è stato ammortizzato da tempo”. Perchè, spiega il giornalista, il Napoli di De Laurentiis attua una precisa linea guida: “Il Napoli non rinnova solitamente i giocatori poi non vendibili”.

Una linea guida che può portare alla scoperta di nuovi sconosciuti talenti, ma che ha comunque un’alta percentuale di rischio. Questo perché il club partenopeo deve trovare un calciatore in grado di poter sostituire un centrocampista qualitativamente eccelso come Zielinski.

Concetto ribadito da Marchetti al termine del suo intervento in diretta: “È un ragionamento che ci può stare ma che è anche rischioso, perché poi bisogna andare a trovare un giocatore in grado di sostituirlo“.