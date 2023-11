Ultim’ora da Madrid, l’annuncio sui tifosi è impressionante: avete saputo?

Tutto pronto per Real Madrid-Napoli, l’euforia per la partita è alle stelle e i tifosi si preparano ad invadere il Bernabeu

Gli ingredienti per una di quelle notti indimenticabili ci sono tutti, Real Madrid-Napoli sarà un ottimo biglietto da visita per i campioni d’Italia. All’andata i partenopei, ancora allenati da Rudi Garcia, non avevano giocato una brutta partita ma anzi, nell’arco dei novanta minuti, erano riusciti a tenere testa ad una corazzata come la squadra di Carlo Ancelotti.

Soltanto un gran tiro di Valverde nei minuti finali, seguito da una sfortunata deviazione di Meret, diede i tre punti ai Blancos. Il Napoli stasera dovrà riuscire a fare quel tipo di partita evitando di fare gli stessi errori e cercando di aggredire il Real Madrid nei punti deboli. Tanti sono gli infortunati per Ancelotti che dovrà fare a meno ancora di Courtois, Militao, Camavinga, Modric e Vinicius. Dopo un piccolo infortunio però è tornato Jude Bellingham. L’inglese è il giocatore del momento a livello europeo, servirà massima concentrazione per arginarlo.

Invasione azzurra al Bernabeu

Intanto, per supportare la squadra e caricarla alla difficilissima impresa, al Santiago Bernabeu di Madrid è prevista un’orda di tifo azzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, saranno circa 3800 i tifosi partenopei presenti nello stadio della capitale spagnola.

Come riporta il quotidiano però l’obiettivo è quello di abbattere quota 5000 tifosi del Napoli. Per farlo servirà che qualcuno di questi riesca in extremis ad accaparrarsi un biglietto che non sia un posto a sedere nel settore ospiti. In quel caso per i fortunati che potrebbero acquistare un tagliando nei settori dedicati ai padroni di casa è chiaramente consigliato dalla stessa società di non indossare sciarpe o maglie del Napoli, tutto questo per una ragione di cautela e sicurezza.