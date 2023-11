Simeone non ci sta: “Non è una vittoria”

Terminata con il risultato di 4 a 2 la partita tra Real Madrid e Napoli, un risultato che rimanda ogni discorso alla gara con il Braga.

Nonostante un grande Napoli, in grado di passare in vantaggio e successivamente riprendere il Real Madrid, i campioni d’Italia in carica soccombono al Santiago Bernabeu, restando fermi a quota 7, a più 3 su uno Sporting Braga che tenterà il tutto per tutto nell’atto finale del Diego Armando Maradona.

Real – Napoli, le parole di Simeone

Il Cholito Simeone, autore del momentano ed effimero 0 ad 1, si è concesso nel post gara ai microfoni di Prime Video. L’attaccante argentino, autore di una grande partita, non ha nascosto la propria delusione a seguito del mancato risultato positivo, che avrebbe lanciato il Napoli agli ottavi di finale con 90 minuti d’anticipo:

“Già nel 3 a 2 abbiamo fatto prendere troppo il sopravvento al Real, ma abbiamo fatto una grandissima partita contro una grande squadra, ci abbiamo provato”.

Simeone ha poi proseguito, ribadendo il profondo legame che sente con la competizione che fin da bambino sognava di giocare: