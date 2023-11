Real Madrid-Napoli, non solo il gol: il gesto di Simeone fa impazzire i tifosi

Si è da poco concluso il primo tempo tra Real Madrid e Napoli, sfida valida per la quinta giornata del girone europeo degli azzurri.

Quarantacinque minuti intensi quelli del Santiago Bernabeu, che ha visto sfidarsi in questa prima frazione il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti e il Napoli di Walter Mazzarri.

Il tecnico toscano ha scelto di giocarsela con il “solito” 4-3-3 di matrice “spallettiana”, questa volta, però, a guidare il tridente è stato il Cholito Simeone, una scelta un pò a sorpresa considerando che in molti attendevano il ritorno dal primo minuto di Victor Osimhen, che con ogni probabilità entrerà nella ripresa.

Il nigeriano, in panchina nel primo tempo, troverà sicuramente spazio nel secondo atto della sfida, anche e soprattutto stando alle dichiarazioni dell’allenatore toscano, che nella conferenza pre gara di rito aveva parlato di “un tempo nelle gambe di Osimhen”.

Simeone, dal goal alla garra argentina: l’accaduto

Una scelta, quella di Walter Mazzarri, rivelatasi corretta, l’attaccante argentino ha infatti timbrato il cartellino firmando il momentaneo e sorprendente vantaggio del Napoli al minuto 9 del primo tempo. Una bella azione quella orchestrata dai campioni d’Italia in carica che grazie ad un inserimento in area di capitan Di Lorenzo, bravo a raccogliere una grande apertura di Kvaratskhelia e a servire il Cholito a tu per tu con un incolpevole Lunin.

Una gioia effimera, considerato il pareggio immediato dei blancos, capaci di sfruttare un inspiegabile leggerezza degli azzurri, forse ancora storditi dal goal dello 0 a 1 e bucati rapidamente da Rodrygo, per poi trovarsi addirittura sotto grazie alla rete dell’ormai solito Bellingham, bravo ad incornare di testa un cross delizioso, a seguito di un inserimento famelico. Un fenomeno assoluto l’inglese.

Oltre al goal, però, Simeone è stato in grado di infiammare la tifoseria partenopea con la sua inconfondibile grinta. Subito dopo il vantaggio del Real, infatti, l’attaccante ex Hellas Verona è stato il primo a rincuorare i propri compagni e suonare la carica.

Resta l’altro atto da giocare, nel mentre, però, arrivano notizie confortanti dal Portogallo, dove lo Sporting Braga, in inferiorità numerica, è sotto contro l’Union Berlino, un risultato che porterebbe matematicamente il Napoli agli ottavi di finale in virtù degli scontri diretti favorevoli contro i tedeschi.

Insomma, si deciderà tutto nei prossimi quarantacinque minuti, ma paradossalmente, Osimhen e compagni, potrebbero non essere gli unici artefici del proprio destino e ritrovarsi alla fase successiva della Champions nella maniera più “comoda”.