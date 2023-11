Real Madrid-Napoli, formazioni ufficiali: c’è la scelta su Osimhen

Ci siamo, tra pochi minuti Real Madrid e Napoli si sfideranno al Santiago Bernabeu per la quinta giornata del girone europeo.

Una serata che potrebbe rivelarsi storica quella del Santiago Bernabeu. Il Napol di Walter Mazzarri è infatti pronto a giocarsi le proprie chance di qualificazione in terra spagnola, alla ricerca del secondo risultato utile consecutivo dopo l’importante vittoria sull’Atalanta.

Gli azzurri sono fermi a quota 7, a più 4 sulla diretta avversaria, lo Sporting Braga, che affronterà tra le mura amiche l’Union Berlino, fermo ad un punto e già praticamente fuori dalla corsa al secondo posto in virtù degli scontri diretti con i campioni d’Italia in carica.

Real Madrid – Napoli, le formazioni ufficiali

C’è attesa anche per il grande ex Carlo Ancelotti, che per la seconda volta sfiderà il penultimo club allenato prima del grande ritorno al Real Madrid. Nonostante la differenza di blasone, infatti, i due allenatori si sono ritrovati a vivere due esperienze molto simili, ritornando nei club più amati e forti mai allenati, in momenti paradossalmente critici della propria carriera.

Mazzarri è ritornato al Napoli, società da cui si era separato nel 2013 dopo le ultime esperienze negative al Torino e soprattutto Cagliari. Solamente due anni dopo, nel 2015, invece, Ancelotti abbandonava su volontà di Florentino Perez il Real Madrid, salvo poi ritornarci proprio nel 2021, a seguito di 3 annate divise tra Napoli ed Everton, in cui non era riuscito a raggiungere i fasti che avevano contraddistinto tutta la sua luminosa carriera da allenatore.

Tanta attesa per le formazioni ufficiali e nello specifico per la scelta su Victor Osimhen, che con ogni probabilità giocherà solamente uno spezzone di gara. Da poco, è stato reso noto l’undici iniziale scelto dai due tecnici sopracitati, che riportiamo di seguito: