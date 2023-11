Real Madrid-Napoli, le ultime da SKY: un’assenza importante

Mancano ormai poco più cinque ore a Real Madrid-Napoli. Mazzarri ha ancora qualche dubbio, soprattutto in attacco, ma sarebbe pronta la mossa a sorpresa con un’esclusione eccellente.

Questa sera il Napoli tenterà di uscire dal Bernabeu con un risultato positivo in tasca, con l’auspicio che si possa ottenere la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. Mazzarri le proverà tutte, e per questo sta pensando ad una mossa a sorpresa.

Nelle ultime ore aleggia qualche dubbio di formazione, e potrebbe arrivare un’esclusione eccellente dai titolari.

Dubbio Osimhen dal 1′, aumentano le quotazioni di Simeone

Nell’ultima sfida di Serie A, il Napoli ha ritrovato dopo una lunga assenza il suo bomber Victor Osimhen. Il nigeriano è subentrato nella ripresa del match contro la Dea, dimostrando di essere già carico e pronto per guidare i compagni. Walter Mazzarri però non vuole sforzare fin da subito il nigeriano, per evitare una ricaduta importante.

Per questo motivo in queste ore sarebbe aperto un ballottaggio in attacco. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, Mazzarri starebbe pensando di lasciare fuori dai titolari Victor Osimhen, schierando dall’inizio Giovanni Simeone. L’attaccante nigeriano non ha ancora i 90′ minuti nelle gambe, e il tecnico azzurro starebbe pensando di utilizzarlo a gara in corso. In questo caso la guida dell’attacco sarebbe affidata a Simeone, che fisicamente potrebbe lottare con i difensori rocciosi del Real Madrid.

Staremo a vedere se Mazzarri quindi schiererà dall’inizio Osimhen, o se il nigeriano entrerà dunque a gara in corso al posto di Simeone.