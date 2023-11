Real Madrid-Napoli, 6-0: azzurrini travolti ed eliminati dalla Youth League

Questo pomeriggio a Madrid si è disputato il match tra la Primavera del Real Madrid e quella del Napoli. Il match valido per la fase a gironi della Youth League ha visto gli azzurri capitolare ed essere eliminati dalla competizione.

Questa sera al Santiago Bernabeu si disputerà Real Madrid-Napoli, match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Poco fa invece si è concluso il match tra le Primavere dei due club, nel match valido per la fase a gironi di Youth League.

Gli azzurri sono stati travolti dai Blancos, che li hanno eliminati aritmeticamente dalla competizione.

Real Madrid-Napoli di Youth League, 6-0: il match

Alle 16:00 allo stadio Alfredo Di Stefano di Madrid si è disputato il match tra il Real Madrid Primavera ed il Napoli Primavera, valido per la quarta giornata dei gironi di Youth League. I Blancos partivano ovviamente con i favori del pronostico, ma gli azzurri si sono presentati per cercare l’impresa. La situazione in classifica vedeva già il Braga qualificato alla fase ad eliminazione diretta, mentre il Real Madrid era secondo ad 8 punti ed il Napoli a quota 3 punti insieme all’Union Berlino.

Dunque i discorsi erano ancora tutti aperti, con gli azzurri che vincendo avrebbero potuto giocarsi il tutto per tutto nella sfida contro il Braga già qualificato. Purtroppo però per gli azzurrini non c’è stata alcuna speranza. Difatti il Real Madrid ha trovato il vantaggio con De Llanos al 4′ minuto di gioco, colpendo a freddo i ragazzi di Tedesco. La gara è stata totalmente gestita dai giovani Blancos, che nel recupero del primo tempo hanno trovato il gol del 2-0 con Palacios.

Gli azzurrini hanno provato a cambiare qualcosa nella ripresa, ma non c’è stato alcun cambio nello spartito del match. Tra il 64′ ed il 67′ minuto il Real Madrid ha trovato un uno-due micidiale, con le reti siglate da De Llanos e Bravo. Partita praticamente acquisita dai Blancos, che però non si sono accontentati del risultato. Difatti nel recupero della seconda frazione sono arrivate altre due reti, stavolta realizzate dai subentrati Yanez e Andres. Match che si conclude con un netto 6-0 in favore del Real Madrid Primavera. Napoli travolto ed eliminato definitivamente dalla Youth League per mano dei Blancos.