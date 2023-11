“Risultato già scritto”, il pronostico su Real Madrid-Napoli è netto

Questa sera il Santiago Bernabeu sarà una bolgia per la super sfida di Champions League tra Real Madrid e Napoli. Gli azzurri tenteranno l’impresa, ma i precedenti non sorridono agli uomini di Mazzarri.

Il Napoli questa sera è chiamato all’impresa contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Gli azzurri hanno sempre sfoderato prestazioni interessanti contro i top club mondiali, ma nella maggior parte dei casi non è bastato.

Ad evincere questo dettaglio è un dato preoccupante sui precedenti contro i Blancos, che dimostra come sia arduo il match di questa sera.

Real Madrid-Napoli, risultato quasi già definito: i precedenti

Walter Mazzarri è colui che ha riportato il Napoli in Champions League dopo una lunga assenza ed un periodo di oblio per gli azzurri. Dalla stagione 2011-2012 (stagione del ritorno in Champions a 21 anni di distanza, ndr.) il Napoli guidato allora da Mazzarri e poi susseguito dai vari Benitez, Sarri, Gattuso e Spalletti, ha sempre ben figurato contro i top club del calcio mondiale. Gli azzurri quasi sempre sono riusciti ad impensierire i club più blasonati in Champions League, e con alcuni di loro c’è stata anche qualche vittoria.

Purtroppo però lo stesso non si può dire che sia accaduto contro il Real Madrid. Difatti i precedenti cinque confronti ufficiali sono terminati con quattro sconfitte per il Napoli ed un solo pareggio (datato 1987, ndr.). Questi dati testimoniano quanto sia difficile il match che il Napoli dovrà disputare questa sera al Bernabeu contro i Blancos, come riporta La Repubblica. Guardando ai precedenti, nella testa dei giocatori del Napoli potrebbe scattare un timore verso la sfida di questa sera. Però se questi dati venissero analizzati in maniera positiva, potrebbero dare anche la spinta giusta agli uomini di Mazzarri per compiere un’impresa storica.

Il match vede notevolmente il Real Madrid favorito per la vittoria finale, forte di molti fattori, ma il Napoli proverà come sempre a fare bella figura, e chissà a strappare un risultato positivo. D’altronde gli azzurri possono contare sul fatto che agli spagnoli mancheranno alcune pedine importanti questa sera, e ciò potrebbe far giocare in maniera più rilassata i partenopei. È vero anche che il Real Madrid ha già la qualificazione in tasca, ma vorrà consolidare il primato nel girone con una bella vittoria dinanzi ai propri tifosi. Il Napoli invece punterà all’impresa storica, che varrebbe anche l’aritmetica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Dunque i favori dei pronostici sono tutti per il Real Madrid, ma il Napoli giocherà il match a viso aperto tentando di sovvertire i pronostici iniziali.