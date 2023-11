Juan Jesus parla prima di Real Madrid-Napoli: lo ha detto su Mazzarri

Ai microfoni di Prime Video anche Juan Jesus, terzino sinistro di serata a seguito dell’emergenza occorsa in casa Napoli.

Ci siamo, tra meno di un’ora il Napoli affronterà al Santiago Bernabeu il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti per la quinta giornata del girone.

Da poco, sono uscite le formazioni ufficiali, che hanno reso noto la scelta definitiva di Walter Mazzarri, che ha scelto di tenere ancora in panchina, almeno all’inizio, Victor Osimhen, puntando sul Cholito Simeone.

Juan Jesus, terzino d’eccezione a seguito degli infortuni occorsi ad Olivera e Mario Rui, è stato ospite di Prime Video. Queste le dichiarazioni rilasciate dal brasiliano, che ha innanzitutto ricordato il rapporto di “lunga data” con Mazzarri, che ha già allenato il difensore all’Inter:

“Ho già giocato terzino sinistro tante volte in carriera, anche con Mazzarri, mi ha allenato per un anno e mezzo all’Inter quindi già ci conoscevamo bene. Sarà una serata complicata ma la dobbiamo giocare con la gioia di giocare in un campo del genere”.