Intervento brutto di Rudiger: Zielinski costretto a uscire

Nel corso della sfida tra Real Madrid e Napoli, Antonio Rudiger si è reso protagonista di numerosi duelli, alcuni un pò al limite.

Una bella sfida quella in scena al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Napoli, con entrambe le squadra che mai nel corso dei novanta minuti in terra spagnola si sono risparmiate. Un’immagine perfetta dell’andamento della sfida è tutto nel botta e risposta immediato avvenuto nella prima frazione.

Gli azzurri, infatti, dopo aver retto per i primi cinque minuti l’onda d’urto blancos, sono riusciti a passare in vantaggio al minuto 9 con il Cholito Simeone, bravo a sfruttare l’assist di capitan Di Lorenzo, inseritosi in area con un movimento che ha ricordato il più classico dei tagli di Callejon.

Successivamente, dopo soli 120 secondi, un Napoli forse ancora stordito dall’euforia causata dal goal argentino, si è visto raggiungere immediatamente dal Real, grazie ad una rete splendida di Rodrygo, che un gran tiro a giro ha bucato un incolpevole Meret. Un colpo che gli azzurri hanno inizialmente accusato, considerando che successivamente è poi arrivato anche il 2 a 1 del solito Bellingham, bravo ad incornare di testa dopo un inserimento prepotente in area.

Rudiger, il brutto gesto su Piotr Zielinski

Nella ripresa, un Napoli già in crescendo nel calare del primo tempo, è riuscito ad ottenere un pari quasi immediato con Frank Zambo Anguissa, alla seconda firma in maglia Napoli nella massima competizione europea, dopo la prima, ancora una volta arrivata contro un team d’elite, il Liverpool, nello storico 4 a 1 del Maradona.

Una gara contraddistinta anche dall’angonismo e dalla quantità, oltre che alla immensa qualità. Tra i più vigorosi, certamente Antonio Rudiger, resosi protagonista di un gesto non propriamente apprezzabile. L’ex Roma, a seguito di un tentativo di passaggio, tenendo la gamba un pò alta, è arrivato a colpire sul quadricipite Piotr Zielinski, causandone l’uscita anticipata.

Un tocco fortuito, ma non troppo, come sottolineato da Piccinini nel corso della telecronaca su Prime Video, che ha così sottolineato l’accaduto:

“Il movimento è del tutto involontario, però lascia il piede là, ha rischiato tanto”.

Insomma, forse, ci sarebbero stati gli estremi per un intervento arbitrale, con un rosso che avrebbe probabilmente cambiato l’inerzia della gara. Su Zielinski, invece, almeno per il momento, non ci sono aggiornamenti, che con ogni probabilità nel post gara riceverà un controllo più approfondito dello staff azzurro.

La speranza, in vista dei prossimi big match, è che possa trattarsi solamente di una botta. Si resta in attesa.