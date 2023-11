Inter, Inzaghi da non credere: la notizia riguarda il Napoli

Dopo il Real Madrid, il Napoli dovrà affrontare in campionato l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra ha il pass degli ottavi ormai assicurato e guarda con attenzione già al prossimo match contro i Campioni d’Italia.

Grande attenzione al Real Madrid, ma anche ai prossimi impegni: se il Napoli non ha ancora staccato il pass per gli ottavi di finale della UEFA Champions League, in campionato gli azzurri hanno il dovere di recuperare il distacco da Juve e, soprattutto, Inter. Nerazzurri che sono i prossimi avversari della squadra di Walter Mazzarri, a dimostrazione di come il filotto di big match sia a dir poco incredibile.

Attenzione particolare anche da parte dello stesso Simone Inzaghi, che contro il Benfica ha la possibilità di poter gestire le energie in vista dei prossimi impegni in un match che ha un valore relativo. A dimostrarlo è l’ampio turnover che il tecnico ex Lazio varerà questa sera.

Maxi turnover per l’Inter: la mossa in vista del Napoli

L’Inter è già agli ottavi di finale della Champions League, motivo per cui può guardare al match contro il Benfica delle prossime ore con relativa tranquillità.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi è pronto a metterne in panchina ben otto tra i consueti titolari: turnover evidente in vista del prossimo match di campionato contro il Napoli, che a sua volta è chiamato ancora ad assicurarsi il passaggio del turno nel teatro del Santiago Bernabeu.