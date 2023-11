Emergenza a sinistra, Mazzarri è sicuro: scelto il titolare

Stasera la sfida del Bernabeu contro il Real Madrid, Il Napoli sarà in totale assenza di un terzino sinistro di ruolo

Poche ore è sarà finalmente Real Madrid-Napoli. Una sfida che vale un’occasione importante, non solo per il blasone dell’avversario che stasera sfideranno gli azzurri, ma anche perché, caso di vittoria, la squadra sarebbe qualificata agli ottavi di finale. Allora ecco che dopo più di dieci anni, Walter Mazzarri tornerà a fare il suo secondo esordio in campo europeo.

Per il tecnico toscano, la cui presenza ormai piace tanto ai tifosi, sarà però emergenza totale sulla fascia sinistra del campo.

Mazzarri è sicuro di farlo giocare

Con l’infortunio di Mario Rui e di Mathias Olivera, uscito in barella dal match contro l’Atalanta, Il Napoli non avrà a disposizione un terzino sinistro di ruolo da poter schierare contro il Real Madrid. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Walter Mazzarri però, con ogni probabilità, sceglierà di utilizzare il brasiliano Juan Jesus in quella posizione. Il difensore a inizio carriera, nella Roma specialmente, era stato impiegato alcune volte in come laterale difensivo.

Così come accaduto a Bergamo, Juan Jesus sarà quindi titolare a sinistra contro il Real Madrid. Al centro ci saranno invece Rrahmani e Natan, ormai coppia difensiva consolidata.