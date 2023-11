De Laurentiis show a Prime: “attacco” in diretta al Sindaco Manfredi

Aurelio De Laurentis, presidente del Napoli, in diretta su Prime ha parlato del suo Napoli e dei suoi paini per rinnovare il Diego Armando Maradona

Allo stadio del Real Madrid, il Santiago Bernabeu, l’aria è caldissima per il match di ritorno di Champions League tra i Blancos e gli azzurri. Durante il pre partita, Aurelio De Laurentis, ai microfoni di Prime Video, parla del suo Napoli e del deludente inizio di stagione che la squadra campione d’Italia ha avuto. Successivamente, il presidente azzurro lancia l’ennesima frecciatina al primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi. Il presidente del club azzurro avrebbe grandi piani per lo Stadio Diego Armando Maradona che, però, vengono bloccati dal Sindaco.

Aurelio De Laurentis, come sempre, non ha peli sulla lingua, la critica al Sindaco di Napoli è molto dura. Ecco le parole del presidente del club partenopeo nel pre partita di Real Madrid-Napoli:

Ma lei di questo Napoli di Walter Mazzarri che si sta rialzando è contento?

Io sono contentissimo perché il Napoli non è mai cascato, è inciampato, come nella vita capita, però a dire che il Napoli non è più il Napoli dello Scudetto ce ne passa. Io sono sempre dell’idea che i conti si fanno alla fine, quindi, adesso, vediamo se i grandi gestori del calcio, che hanno la grande responsabilità di affossarlo questo calcio giorno dopo giorno, riescono a renderlo più moderno, meno prolisso e lungo per i giovanissimi che non ce la fanno più a seguire un calcio rappresentato in maniera vecchia.

Su questo discorso presidente, io penso che alcune cose non bisogna adattarsi ai giovani perché se no andiamo nei casini, abbiamo da modernizzare tante cose, sul calcio, specialmente Italia, specialmente sugli stadi

Gli stadi adesso sono al primo posto in assoluto e devono essere utilizzabili 7 giorni a settimana.

Se lo juventino Gaetano Manfredi, vedi tu se primo cittadino di Napoli deve essere pure juventino, riuscirà a vendermi lo stadio prometto che in un anno lo faccio diventare lo stadio più bello di Italia, se invece gli addetti comunali odiano il Napoli c’è poco da fare, Napoli e Campania è tutt’uno.