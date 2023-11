Ancelotti elogia il Napoli: “È una squadra molto temibile”

Il Napoli perde al Santiago Bernabeu, il commento dell’ex allenatore del Napoli elogia gli azzurri

Il Napoli tornerà sconfitto da Madrid ma, nonostante ciò, il passaggio dei gironi e la qualificazione agli ottavi non sono poi così lontani. Infatti, adesso, per gli azzurri, basterà un pareggio contro il Braga al Diego Armando Maradona. Al nuovo Napoli di Walter Mazzarri non mancano gli elogi dell’ex allenatore azzurro, Carlo Ancelotti.

Ecco le parole di Carlo Ancelotti nel post partita di Real Madrid-Napoli, persa per 4-2 dagli azzurri di Walter Mazzarri:

Era molto contento di aver è un giocatore come Bellingham, il problema per gli infortuni ce li facevano più, lei invece era piuttosto tranquillo

Dobbiamo pensare ai giocatori che ci sono, non a quelli che non ci sono.

Abbiamo il tempo per recuperare, quello che ci sono stanno facendo tutti molto bene Abbiamo visto una bella partita, il Napoli ha giocato molto bene. Cosa le è piaciuto delle due squadre

La Parità è stata equilibrata, siamo riusciti a prevalere nel secondo tempo, è ritornata l’energia che sembravamo non avere più, siamo molto pericolosi con la palla.

Il Napoli ha qualità, molta organizzazione, è una squadra molto temibile Per le prossime partite, come sarà? E difficile mantenere tutti in buona condizione

Non c’è pericolo di sbagliare la formazione, ne abbiamo 11, oggi abbiamo provato i nostri giovani che stanno dando una mano alla squadra, sono tutti molto motivati e questo ci permette di stare ad un buon livello

Per i giocatori del Napoli c’è ancora speranza, adesso, sguardo verso la prossima partita in casa. Sicuramente, c’è rammarico per il risultato ma si guarda al futuro, alla prossima partita che sarà essenziale per gli azzurri per poter continuare il loro cammino in Champions League.