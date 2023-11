“Spalletti torna a Napoli”: il Corriere ha svelato tutto!

Luciano Spalletti è pronto a fare ritorno in quel di Napoli. Il tecnico è infatti atteso all’ombra del Vesuvio per la splendida iniziativa.

Non smette di emozionare Napoli il nome di Luciano Spalletti. Com’è giusto che sia infatti, il tecnico è ancora protagonista di un amore incondizionato da parte dei tifosi, per sempre innamorati dell’uomo dell’impresa. La città ed il tecnico hanno infatti raggiunto un livello di coesione tale da infiammarsi ad ogni occasione, come accaduto lo scorso 26 novembre. In occasione di Atalanta-Napoli infatti, tra le tribune del Gewiss Stadium vi era presente proprio l’attuale tecnico della Nazionale italiana. Il debutto di Mazzarri è dunque avvenuto sotto una buona stella, che molta fortuna ha portato a dei trionfanti partenopei.

“Torna a Napoli mister“, il commento quindi più gettonato nella sezione del post Instagram di Spalletti, nella quale la visita di cortesia è stata documentata. Ebben, desiderio esaudito per tutti gli intrepidi tifosi, che potranno ben presto assistere al ritorno del mister di Certaldo alle pendici del Vesuvio. Il motivo è alquanto emozionante.

Spalletti di ritorno a Napoli, accadrà il 7 dicembre

Le emozioni regalate al popolo napoletano da Luciano Spalletti sono destinate a rimanere per sempre impresse nei cuori azzurri. E non solo, perché anche in quello del mister vivono e pulsano ancora battiti partenopei, che trovano poi sfogo nell’iconico tatuaggio sul braccio del toscano. L’impresa immortale dello Scudetto, condotta sulle onde della perfezione dal tecnico, ha infatti lasciato pesanti strascichi all’ombra del Vesuvio, che essi siano positivi o negativi. Il lato malconcio della medaglia enfatizza infatti sempre quel sapore amaro dato dall’addio di Spalletti, che ha comportato ad un vertiginoso calo del Napoli nonché a tutte le diatribe del caso tra De Laurentiis e FIGC.

Il lato buono della questione lascia invece quell’amore e quel sentimento d’affetto che ogni cittadino napoletano proverà per sempre pensando alle gesta del Napoli 23/24, nonché quel brivido lungo la schiena che sale ogni qual volta Spalletti viene accostato all’azzurro. Sarà quindi questo il caso del prossimo 7 dicembre, in occasione di una splendida iniziativa. A rivelare tutto ciò è quindi il Corriere dello Sport, che tra le proprie pagine odierne narra di quanto accadrà al Comune di Napoli proprio nella prima settimana del mese. Luciano Spalletti sarà infatti atteso dal sindaco Gaetano Manfredi per ottenere la cittadinanza onoraria. Una news accolta nel migliore dei modi all’ombra del Vesuvio dove, a conti fatti, il mister è già uno di casa. La cerimonia che si terrà appunto il 7 dicembre fungerà da pura e semplice conferma, per fattore ed un sentimento già vivo da tempo nel cuore e nei vicoli di tutta Napoli.