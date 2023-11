Real Madrid-Napoli, Osimhen ci sarà dal 1’? Cosa trapela

Spuntano nuovi aggiornamenti sulla situazione di Victor Osimhen. Le ultime circa l’impiego del bomber contro il Real Madrid.

Atalanta-Napoli, oltre che al ritorno in azzurro di Walter Mazzarri, ha regalato ai tifosi la prima diapositiva di un Victor Osimhen al rientro dall’infortunio. Un’istantanea sin da subito rivelatasi fondamentale, tanto che il successo azzurro arriva proprio da un assist del bomber in occasione della rete decisiva. Ecco dunque che, con un semplice gesto, le quotazioni del nigeriano hanno avuto un’impennata in vista di Real Madrid-Napoli, con nuovi aggiornamenti che arrivano in merito all’utilizzo dell’attaccante al Bernabeu.

Osimhen scalpita, il piano di Mazzarri per il Real

Ormai non vi sono più dubbi: Victor Osimhen ha recuperato dal proprio infortunio. Il bomber ha infatti dimostrato di essere in ottima forma nonché volenteroso di tornare a dare supporto alla propria squadra. L’ingresso di Bergamo, le prime sportellate, l’assenza di maschera e il ritorno dell’azzurro sui propri social sono quindi tutti segnali di una maturità raggiunta dall’attaccante, ora quieto e lontano da distrazioni esterne.

Proprio per questo, l’odierna edizione de La Repubblica ci fa sapere che l’ipotesi titolarità di Osimhen al Bernabeu continua ad assumere consensi ore dopo ore. Il dubbio resta quello in merito ai big match ravvicinati contro Inter e Juventus, e ad una condizione fisica che ancora non permetterebbe al nigeriano di giocare 90 minuti per 3 volte di fila, ma il bomber ha seriamente intenzione di tornare a far parte dell’undici iniziale. Mazzarri avrà dunque a disposizione le prossime ore per decidere sul da farsi, con Simeone e Raspadori pronti a fare del proprio meglio in caso si decida di andare ancora cauti sulla gestione Osimhen.