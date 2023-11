Real Madrid-Napoli, Mazzarri sorprende tutti: c’entra Osimhen

Nuove indiscrezioni circa la formazione azzurra che scenderà in campo contro il Real Madrid sono state rilasciate. Tante le sorprese in casa Napoli.

Cresce l’attesa in vista di Real Madrid-Napoli, cui calcio d’inizio è previsto per le ore 21 di mercoledì 29 novembre. In particolare, arrivano le prime indiscrezioni circa l’undici titolare azzurro, mentre ancora si attendo le parole di mister Walter Mazzarri in conferenza stampa. Sorpresa non da poco, quindi, per i partenopei, nate soprattutto nel reparto offensivo.

Verso Real Madrid-Napoli, ancora panchina per Osimhen

Il rush finale in direzione di Real Madrid-Napoli è cominciato all’ombra del Vesuvio e non solo. L’attesa per il match del Bernabeu è tanta e, dopo la conferenza stampa ad opera di Ancelotti, si avvicina sempre di più quella con protagonista Walter Mazzarri. Prima delle parole del mister, che ha già rivelato di non voler dare vantaggi agli avversari circa la propria formazione, sono però spuntate ulteriori news proprio in merito all’undici titolare partenopeo.

In particolare, secondo SkySport, l’allenatore del Napoli avrebbe già sciolto i propri dubbi, con la probabile formazione azzurra che riserva non poche sorprese. La prima riguarda Alex Meret, che tornerà tra i pali al posto di Gollini dopo le ultime due gare d’assenza. Confermato quindi Juan Jesus sulla sinistra, ma è in attacco che Mazzarri ha avuto modo di strabiliare tutti. Vi sarà infatti ancora panchina per Victor Osimhen, cui crescono chance di impiego a partita in corso. A capeggiare l’attacco Napoli non sarà però il solito Raspadori, dato che Simeone parrebbe aver scavalcato in gerarchia l’ex Sassuolo.

Una sorpresa non da poco, e che quindi denota la seguente come probabile formazione partenopea in vista di Real Madrid-Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia. ALL: Walter Mazzarri.