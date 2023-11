Real Madrid-Napoli, l’ex leggenda azzurra a sorpresa: “Osimhen sarebbe il suo perfetto sostituto”

Dichiarazione sorprendente dell’ex leggenda del Napoli, alla vigilia della sfida contro il Real Madrid: c’entra Victor Osimhen

Il Napoli è pronto ad affrontare quella che, con ogni probabilità è la gara più attesa dell’anno dai tifosi del Napoli. Domani al Bernabeu i ragazzi di mister Mazzarri ce le metteranno tutta per conquistare il pass qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League già nella capitale spagnola. Tuttavia, seppur non dovesse andar bene la gara, il Napoli dovrà affrontare l’ultima dei gironi in casa, contro i portoghesi del Braga. Tuttavia, arrivare al Maradona con la qualificazione già in pugno può dare una spinta notevole in vista di una serie di gare molto tosta.

Per la gara del Bernabeu gli azzurri non potranno contare su un Osimhen al cento per cento della forma. Infatti, durante la conferenza stampa di presentazione Mazzarri ha detto: “Osimhen di sicuro sta migliorando, a Bergamo ha fatto 25 minuti, vedremo se domani riuscirà a fare un tempo“. Il bomber nigeriano è ancora alla ricerca della forma perfetta dopo l’infortunio muscolare rimediato con la Nazionale. Dunque, si prevede un’alternanza con Raspadori o Simeone. C’è anche da dire però che quando è in campo Osimhen il Napoli gioca diversamente, e si è visto a Bergamo, dove appena entrato è stato decisivo con un assist per Raspadori.

Fioccano complimenti per Osimhen: le parole di Gianfranco Zola

Gianfranco Zola, ex leggenda del Napoli, ha espresso la sua opinione sul valore di Osimhen, azzardando ad un paragone eccellente. Di seguito quanto dichiarato ai microfoni del media arabo Kooora quando gli viene chiesto se il bomber azzurro possa sostituire Benzema al Real: “Penso che sia perfetto per il Real Madrid. Potrei scegliere Mbappé, visto il suo talento e la sua personalità, ma è più un’ala che un attaccante vero e proprio”.

Ha poi aggiunto: “A mio parere, nella posizione di attaccante Haaland o Osimhen sarebbero meglio per il Madrid. Non credo che il City lascerà partire Haaland facilmente, però“, spiega Zola.

Zola non si è risparmiato e ha espresso la sua opinione anche riguardo il prossimo big match degli azzurri e sul ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del club partenopeo. Di seguito quanto dichiarato: